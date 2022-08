iPhone XS: aspettate, valutate questa offerta incredibile

Gli smartphone di casa Apple sono sempre stati super richiesti sul mercato, fin dalla loro prima uscita oltre 10 anni fa. I fanboy di questa azienda sono sempre alla ricerca di offerte sul web per quanto riguarda i prodotti di casa Apple. Ogni giorno su Amazon, girano centinaia di offerte per questa categoria. Infatti ecco a voi una incredibile offerta sull’iPhone XS da 64GB che è venduto sul noto e-commerce a soli 319,00 €. Uno sconto assurdo del 39% che scala il suo prezzo di 180 euro.

iPhone XS da 64 GB: a questo prezzo è interessante

Gli iPhone non sono molto richiesti solo per una questione di design o di moda, ma sono molto ricercati anche per la loro affidabilità è alta qualità. IPhone XS da 64 GB non è da meno, nonostante sia un modello un po’ vecchio, è ancora un’ottima scelta se volete spendere poco ed avere allo stesso tempo un iPhone discreto che vi consenta di fare tutte le operazioni necessarie nel 2022. Infatti questo potrebbe essere un’ottimo regalo per vostra madre o vostro padre, se gli volete regalare un dispositivo affidabile e di qualità. Uno degli aspetti di questo dispositivo più apprezzato dagli utenti è il comparto fotografico, che vi consente di registrare video e scattare foto di buona qualità nonostante sia un device un po’ vecchiotto.

Le caratteristiche positive di questo dispositivo non finiscono certo qui, ma ci tenevamo a dare il focus soprattutto all’interessante sconto che oggi è su Amazon. Infatti, se decidete di acquistare l’iPhone XS da 64 GB dal noto e-commerce lo potrete fare a soli 319,00 €. Uno sconto di 180 euro rispetto al prezzo di base. Vi ricordiamo inoltre, sia della fantastica assistenza Apple che è tra le migliori al mondo, sia della politica di Amazon soddisfatti o rimborsati. Avete 30 giorni di tempo dopo l’acquisto di un prodotto, per decidere se voler fare il reso o meno ed essere così rimborsati del 100%.