iPhone XR: conviene acquistarlo nel 2023? A questo prezzo, sì

Con la nuova gamma alle porte, ha senso acquistare oggi un iPhone XR? Questo è un quesito interessante e che in tanti si stanno ponendo. La risposta è sì, ma solo se ricondizionato e in condizioni eccellenti, come in questo caso.

Su Amazon oggi ha la possibilità di fare tuo un iPhone XR Nero da 128GB in “condizioni eccellenti” a soli 296€, ovvero il 40% rispetto al prezzo di listino.

iPhone XR con Face ID e iOS 16: ecco perché conviene acquistarlo nel 2023

Ti dico subito che l’iPhone XR in questione è ricondizionato in condizioni eccellenti, ovvero non mostra segni di danni estetici visibili ad una distanza di 30 centimetri e ha una batteria che supera l’80% di capacità massima rispetto al nuovo. Poi hai il vantaggio della spedizione gratuita con Prime e, soprattutto, puoi contare sulla garanzia Amazon.

Ti dico poi che questo smartphone, uscito nel 2018, vanta ancora oggi specifiche degne di nota come un processore veloce, reattivo e con modem 4G LTE.

La fotocamera posteriore a singola lente garantisce scatti nitidi, luminosi e video brillanti, soprattutto in condizioni ottimali (parliamo sempre di un prodotto Apple). Contrasto e nitidezza al top, video in Slow Motion e molto altro ancora. Il processore fa girare fluido il dispositivo che risulta essere piacevole anche nei giochi più impegnativi. E in più include il Face ID per l’autenticazione sicura e i pagamenti.

A 296€ è difficile trovare un rapporto qualità prezzo migliore. Questa potrebbe essere la tua occasione per abbracciare il mondo iPhone senza spendere un capitale.

