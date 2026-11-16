In molti casi, però, non si tratta di un vero guasto. La tastiera GIF Keyboard può essere disattivata nelle impostazioni, oppure Apple può aver spostato l’accesso alle immagini animate nel menu “+” dell’app.

Prima di pensare a un malfunzionamento, conviene chiarire un punto. #images è la funzione integrata da Apple dentro Messaggi per cercare e inviare GIF. Si trova toccando il pulsante “+” accanto al campo di testo e scorrendo tra le opzioni disponibili. Da lì si possono cercare immagini animate e mandarle in chat senza installare nulla.

Un’altra cosa sono invece le tastiere GIF di terze parti, come GIF Keyboard by Tenor, scaricate dall’App Store e attivate come tastiere alternative. Quando sono abilitate, possono comparire anche premendo l’icona del globo, in basso a sinistra, lo stesso tasto usato per cambiare lingua o passare da una tastiera all’altra. L’equivoco nasce qui: #images e una tastiera esterna non sono la stessa funzione, anche se alla fine servono entrambe a inviare una GIF.

Il globo non si vede più? Ecco perché può succedere

Se in Messaggi non compare più il globo e resta solo la faccina delle emoji, la spiegazione più probabile è semplice: sull’iPhone sono attive soltanto la tastiera principale e quella emoji. In quel caso, come riportato da BGR e in linea con il funzionamento di iOS, Apple non ha eliminato la tastiera GIF. Più banalmente, quella tastiera non risulta attiva tra quelle disponibili.

Uno smartphone mostra il menu “+” e le anteprime GIF nella chat, utile per spiegare dove ritrovare le GIF su iPhone.

È un dettaglio piccolo, ma cambia tutto. Il globo appare quando ci sono più tastiere tra cui scegliere. Se il sistema vede solo la tastiera standard e le emoji, mostra la faccina. Così può capitare di avere ancora installata GIF Keyboard, magari visibile nel menu espandibile di Messaggi, ma di non trovarla più nel punto in cui la si è sempre usata. Sembra sparita. Nella maggior parte dei casi, invece, va solo riattivata.

Come riattivare GIF Keyboard dalle Impostazioni

Per riportare GIF Keyboard nel cambio rapido delle tastiere, il primo controllo è sull’app: bisogna verificare che sia ancora installata sull’iPhone, aprendo l’App Store e cercando la tastiera desiderata. Poi si passa alle Impostazioni: aprire l’app, entrare in Generali, toccare Tastiera, quindi Tastiere e infine Aggiungi nuova tastiera.

A quel punto, sotto Tastiere di terze parti, dovrebbe comparire GIF Keyboard. Dopo averla aggiunta, è bene rientrare nella sua scheda e controllare l’opzione Consenti accesso completo, richiesta da molte tastiere esterne per usare tutte le funzioni. Tornando in Messaggi, l’icona del globo dovrebbe permettere di passare di nuovo alla tastiera GIF: con un tocco si cambia tastiera, tenendo premuto si sceglie quella desiderata dall’elenco.

C’è però un aspetto da non trascurare. L’accesso completo, come ricorda Apple nelle schermate di sistema, può permettere alla tastiera di trasmettere dati allo sviluppatore dell’app. Meglio quindi usare solo tastiere note e scaricate da fonti affidabili. Non è un allarme, ma una precauzione sensata.

GIF dal menu “+” di Messaggi: cosa cambia con iOS 17

Le GIF si possono cercare anche senza passare dal globo. Basta aprire il menu “+” di Messaggi, accanto al campo in cui si scrive. Questo menu, arrivato in una prima forma già con iOS 10 e poi riorganizzato nel tempo, ha raccolto adesivi, app, immagini e scorciatoie. Con iOS 17, Apple ha portato molte funzioni proprio lì: l’accesso è più ordinato, ma diverso rispetto a prima.

Per chi usa spesso le GIF, il menu “+” è la strada più rapida quando serve inviare al volo un’immagine animata da #images o da un’app compatibile. Chi invece preferisce il metodo classico — tocco sul globo, scelta della tastiera, ricerca e invio — può riattivare GIF Keyboard dalle impostazioni. In alcune discussioni online, anche su Reddit, vengono citati percorsi alternativi passando da Stickers e scorrendo tra le app sopra la tastiera.

Possono comparire su versioni diverse di iOS, ma non sempre corrispondono all’interfaccia più recente. In breve: se la GIF non è più dove la si aspettava, non è detto che sia sparita. Spesso è solo finita in un altro angolo dell’iPhone.