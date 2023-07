iPhone SEMPRE CARICO in vacanza con l'Apple MagSafe Battery Pack (oggi SCONTATISSIMO)

Quando sei in viaggio hai paura di restare improvvisamente con l’iPhone scarico? D’ora in poi non avrai più questo problema grazie all’Apple MagSafe Battery Pack! Oggi questo accessorio essenziale è in vendita con uno sconto dell’8%.

Non perdere l’opportunità di portare a casa questa batteria esterna di alta qualità a soli 109 euro compresa spedizione gratuita. Assicurati che il tuo iPhone rimanga sempre carico, ovunque tu vada!

Mai più senza carica all’iPhone con l’Apple MagSafe Battery Pack

L’Apple MagSafe Battery Pack è dotato di specifiche tecniche all’avanguardia che lo rendono un accessorio imprescindibile per gli utenti di iPhone.

Ecco le specifiche più importanti:

Compatibilità MagSafe: L’Apple MagSafe Battery Pack è progettato appositamente per essere compatibile con iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Grazie al sistema di magneti MagSafe, la batteria si aggancia perfettamente alla parte posteriore del tuo iPhone senza alcun bisogno di cavi o connettori. Capacità della batteria: La batteria esterna ha una capacità di 1460 mAh, che ti permetterà di ricaricare il tuo iPhone quando ne avrai bisogno, senza dover cercare una presa di corrente. Carica intelligente: L’Apple MagSafe Battery Pack è dotato di un chip integrato che garantisce una carica intelligente e sicura per il tuo iPhone, proteggendo la batteria del dispositivo dagli sbalzi di tensione. Design sottile e leggero: Con uno spessore di soli 5,2 mm e un peso di 133 grammi, questa batteria esterna è estremamente compatta e leggera, perfetta da portare sempre con te in viaggio. Indicatore LED: La batteria è dotata di un indicatore LED a quattro livelli che ti permette di conoscere facilmente la carica rimanente della batteria.

L’Apple MagSafe Battery Pack è l’accessorio perfetto per tutti i possessori di iPhone che amano viaggiare e desiderano tenere il proprio dispositivo sempre carico. Con uno sconto dell’8% su Amazon, puoi acquistare questa batteria esterna di alta qualità a soli 109€ compresa spedizione gratuita. Cogli l’occasione al volo!

