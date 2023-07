iPhone SEMPRE CARICO in vacanza con il Power bank magnetico a MINI PREZZO

Pronto per partire per le vacanze? Per avere sempre il tuo iPhone carico anche durante un lungo viaggio o quando trascorri una giornata intera al mare, sfrutta il Power bank Magnetico Baseus! Oggi è disponibile su Amazon a soli 29,74€ con uno sconto del 23% ed un coupon aggiuntivo del 10% di sconto.

La spedizione è gratuita e potrai riceverlo domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. Non aspettare oltre, la promozione è limitatissima e gli articoli stanno andando a ruba!

Power bank Magnetico Baseus: mai più senza carica durante i viaggi

Il Power bank Magnetico Baseus è progettato per una ricarica veloce ed efficiente, con un tocco di innovazione. Si tratta di un’opportunità imperdibile per avere una soluzione di ricarica portatile affidabile e conveniente.

Ecco le specifiche tecniche più importanti:

Capacità generosa : con una capacità di 10.000 mAh , questo power bank è in grado di ricaricare completamente più volte il tuo smartphone o altri dispositivi durante la giornata. Avrai sempre a disposizione energia sufficiente per le tue attività.

Tecnologia di ricarica rapida : Il Power bank Magnetico Baseus è dotato di una tecnologia di ricarica rapida che consente di ottenere una ricarica veloce ed efficiente. Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza batteria durante i momenti cruciali.

Design magnetico innovativo : grazie al suo design magnetico, questo power bank si attacca facilmente alla parte posteriore dei tuoi dispositivi compatibili, come smartphone o tablet, offrendo una comoda e sicura modalità di ricarica senza l’uso di cavi ingombranti.

Porte di ricarica multiple : Il Power bank Magnetico Baseus è dotato di porte di ricarica USB-C e USB-A , che consentono di ricaricare contemporaneamente più dispositivi. Condividi Potrai l’energia con i tuoi amici o ricaricare simultaneamente il tuo smartphone e tablet.

Protezione avanzata : questo power bank offre una serie di meccanismi di protezione integrati, tra cui protezione da sovraccarico, protezione da cortocircuito e protezione da surriscaldamento, che garantiscono la massima sicurezza durante la ricarica dei tuoi dispositivi.

Ad oggi il Power bank Magnetico Baseus è disponibile su Amazon a soli 29,74€ con uno sconto del 23%. Questa offerta è limitata nel tempo, approfittane subitissimo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.