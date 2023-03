La soluzione più economica per fare tuo un iPhone performante, affidabile ora così come in futuro? Si chiama iPhone SE, e l’ultima generazione (anno 2022) è oggi in offerta su eBay. La configurazione con 128GB di archiviazione interna – nella splendida tinta Red, poi – è scontata di quasi 100€, e la spedizione è anche gratuita. Il prezzo? Solo 539,90€.

Lo smartphone è venduto da eShopping, rivenditore professionale con feedback positivo al 99,2% e oltre 80mila recensioni. Puoi andare sul sicuro, quindi.

iPhone SE 2022: un’ottima scelta, anche per le tue tasche

iPhone SE 2022 ha un display LCD Retina HD da 4,7″ (1334×750 pixel) con True Tone, ampia gamma cromatica P3 e luminosità massima di 625 nit. La vera sorpresa però è sotto la scocca, dove trova spazio l’ottimo chip A15 Bionic con CPU 6-Core, GPU 4-Core e Neural Engine 16-Core. È lo stesso processore di iPhone 13, smartphone che in quanto a prestazioni regala gioie infinite.

Sul retro abbiamo una fotocamera con grandangolo da 12MP, apertura focale ƒ/1.8 e zoom digitale fino a 5x. Il device supporta la Modalità Ritratto e può registrare video 4K a 24/30/60 fps. Per quanto riguarda la parte frontale, troviamo una fotocamera da 7MP con apertura focale ƒ/2.2 e supporto alla Modalità Ritratto.

Concludiamo segnalando altre caratteristiche degne di nota: batteria che garantisce fino a 15 ore di riproduzione video, certificazione IP67 (resistenza a schizzi, gocce e polvere) e tasto Home con Touch ID, il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali.

Un chip che è una scheggia. Una batteria che dura molto di più. Una connessione 5G ultrarapida. Un design robusto e resistente. Una fotocamera favolosa. E l’amatissimo tasto Home.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.