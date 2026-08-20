Trasforma il display del tuo iPhone in uno ‘schermo privacy’ in pochi secondi e senza comprare nessuna pellicola

Da qualche giorno sui social gira un trucco per iPhone che promette di trasformare il display in una sorta di “schermo privacy”, senza comprare pellicole né accessori. Tutto passa dalle impostazioni di Accessibilità di iOS: l’idea è rendere lo schermo meno visibile a chi sta accanto, in treno, in ufficio o la sera, quando la luce è bassa e basta poco per far leggere una notifica anche al vicino.

Punto di bianco, il trucco che scurisce lo schermo dell’iPhone

La funzione si chiama Punto di bianco e si trova in Impostazioni > Accessibilità > Schermo e dimensioni testo. Apple l’ha pensata per abbassare l’intensità dei colori più luminosi. Non nasce quindi come sistema anti-curiosi, ma come regolazione per rendere il display meno fastidioso in certe situazioni.

Portata al 100%, però, cambia parecchio la resa dello schermo: l’immagine diventa molto più scura e, da una certa distanza o da un’angolazione laterale, risulta meno leggibile. L’effetto può ricordare quello di una pellicola privacy, anche se il funzionamento è completamente diverso. Qui non c’è nessun filtro fisico: si riduce solo la luminosità percepita.

“È comodo quando sono in metro e devo leggere due messaggi”, ha raccontato un utente in uno dei video più condivisi su TikTok. Comodo, sì. Ma non miracoloso.

Come attivarlo: il percorso da Accessibilità ai Comandi rapidi

Per provarlo bisogna aprire Impostazioni sull’iPhone, entrare in Accessibilità, poi in Schermo e dimensioni testo e scendere fino a Riduci punto di bianco. Da lì si può portare il valore al 100% e poi spegnere momentaneamente l’interruttore, così la funzione resta pronta ma non sempre attiva.

Il passaggio successivo passa dall’app Comandi rapidi. Qui va creato un nuovo comando collegato a Punto di bianco, in modo da accendere o spegnere quella regolazione con un gesto veloce, senza dover ogni volta tornare nei menu di iOS.

A seconda della versione del sistema operativo, qualche voce può cambiare leggermente nome. Il percorso, però, resta quello delle funzioni di Accessibilità. Meglio avere iOS aggiornato, soprattutto sui modelli più vecchi, dove alcune opzioni possono comparire in modo diverso.

Doppio tap sul retro e Centro di controllo: così si accende in pochi secondi

La parte più pratica del trucco è il tocco posteriore, la funzione Apple che permette di associare un’azione al doppio o triplo tap sul retro del telefono. Si trova in Impostazioni > Accessibilità, poi Tocco e infine Tocco posteriore.

A quel punto basta scegliere Doppio tocco e collegarlo al comando rapido creato per Punto di bianco. Da quel momento, con due colpetti sul retro dell’iPhone, lo schermo si scurisce in pochi secondi.

Per evitare di restare “al buio”, conviene aggiungere il controllo anche al Centro di controllo, se la propria versione di iOS lo permette, oppure tenere un collegamento rapido facile da raggiungere. Non è un dettaglio da poco: con il Punto di bianco al 100%, in pieno giorno, leggere il display può diventare scomodo. Capita di dover alzare la luminosità o disattivare subito la funzione.

Non è una vera pellicola privacy: quando funziona e quando no

Chiamarlo schermo privacy rende bene l’idea, ma non è del tutto corretto. Questa impostazione non impedisce davvero a una persona vicina di leggere il display, soprattutto se guarda frontalmente, se è molto vicina o se l’ambiente è poco illuminato.

Una pellicola privacy vera, invece, usa un filtro fisico che limita l’angolo di visione laterale. In pratica, rende più difficile leggere lo schermo da destra o da sinistra. Il trucco del Punto di bianco lavora solo su luminosità e bianchi: può scoraggiare gli sguardi distratti, non proteggere contenuti sensibili.

Per email di lavoro, dati bancari o documenti riservati, meglio affidarsi a una pellicola vera, al blocco automatico dello schermo e a un po’ di attenzione in più. Detto questo, per leggere messaggi in autobus, ridurre il fastidio agli occhi la sera o rendere il display meno visibile al vicino di posto, può essere una soluzione utile. Costa zero, si attiva in fretta e usa strumenti già presenti su iPhone. Basta non scambiarla per una protezione completa.