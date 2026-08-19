iPhone rubato ma come fanno i ladri a sbloccarlo? Il trucco dei professionisti del furto

Un iPhone rubato non sparisce sempre nel nulla. Spesso finisce in una filiera fatta di truffe, documenti falsi e tentativi di raggiro ai danni del proprietario, dell’assistenza e del mercato dell’usato. Il punto è sempre lo stesso: aggirare Find My iPhone, il Blocco attivazione e i controlli su iCloud, così da trasformare un telefono inutilizzabile in un dispositivo da rivendere.

Find My e Blocco attivazione: il muro che rende difficile rivendere un iPhone rubato

Apple, negli anni, ha alzato una barriera piuttosto robusta contro i furti. Il cuore del sistema è Dov’è, l’ex Find My iPhone, insieme al Blocco attivazione legato all’account iCloud. In parole semplici: se la funzione è attiva, chi trova o ruba il telefono non può cancellarlo e usarlo con un altro profilo senza le credenziali del proprietario. È questo che fa crollare il valore di un iPhone rubato. Il dispositivo può anche accendersi, può essere ripristinato, ma resta agganciato all’ID Apple originale. Un muro digitale. Non impossibile da aggirare, ma abbastanza solido da costringere i ladri a muoversi con trucchi e false piste.

Il controllo passa dai server Apple, che verificano se numero di serie o codice IMEI risultano ancora collegati a un account attivo. Se il proprietario segnala lo smarrimento, può attivare la Modalità smarrito, far comparire un messaggio sullo schermo e bloccare l’accesso ai dati. Il consiglio che torna nelle guide Apple è netto: “Non togliete mai il dispositivo dal vostro account finché non siete certi di averlo recuperato o cancellato da remoto”. Ed è proprio lì che puntano i ladri più organizzati: convincere la vittima, o qualcun altro, a rimuovere quel blocco.

Fatture false e assistenza ingannata: la filiera dello sblocco illecito

Uno dei sistemi più citati dagli esperti di sicurezza passa dalle fatture false. Il meccanismo, almeno sulla carta, è lineare: chi ha il telefono recupera modello, numero di serie o IMEI, poi cerca online una prova d’acquisto contraffatta, costruita per sembrare vera. Con quel documento tenta la strada dell’assistenza o di un punto vendita, chiedendo la rimozione del blocco. Non è una pratica sicura né automatica: Apple fa verifiche precise. Ma il tentativo c’è. E attorno a questi tentativi gira un piccolo mercato parallelo.

Su forum, chat e siti non sempre nascosti si trovano offerte per documenti “su misura”, con prezzi che cambiano in base al modello e alla credibilità della ricevuta. Secondo chi studia queste frodi, una fattura fatta bene può costare anche alcune centinaia di dollari. “Il problema non è solo tecnico, è procedurale”, spiegano spesso gli specialisti di cybersecurity applicata ai dispositivi mobili. Se l’operatore viene convinto che davanti ci sia il proprietario legittimo, il furto si trasforma in una truffa documentale. Un passaggio sporco, ma per chi vuole rivendere il telefono può diventare decisivo.

Phishing contro il proprietario: i messaggi-trappola per rubare le credenziali iCloud

L’altra strada è più diretta: colpire la vittima. Dopo il furto, il proprietario può ricevere sms, email o messaggi WhatsApp che sembrano arrivare da Apple, da un centro assistenza o da un servizio di localizzazione. Il testo è sempre rassicurante e urgente: “Il tuo iPhone smarrito è stato trovato, accedi per visualizzare la posizione”. Il link, però, porta a una pagina falsa, spesso molto simile a quella di iCloud. L’obiettivo è rubare ID Apple e password, disattivare il blocco e liberare il telefono per la rivendita. Una trappola vecchia, ma ancora efficace.

I kit di phishing iCloud si vendono online già pronti: grafiche, testi tradotti, pannelli per raccogliere le credenziali inserite dalla vittima. Alcuni messaggi sono sgrammaticati e facili da riconoscere. Altri no. Usano il nome del proprietario, il modello del telefono, a volte perfino l’orario del furto o la città in cui è avvenuto. Sono dettagli piccoli, ma bastano a rendere credibile la messinscena. “Mi sembrava una comunicazione vera, c’era scritto che il telefono era stato localizzato vicino alla stazione”, raccontano spesso le vittime nelle denunce. In quel momento, tra ansia e fretta, un clic può bastare.

Per questo gli esperti ripetono una regola semplice: non aprire link ricevuti dopo un furto. A iCloud bisogna accedere solo digitando l’indirizzo ufficiale nel browser o usando l’app Dov’è da un altro dispositivo Apple. Va cambiata subito anche la password dell’ID Apple, attivata l’autenticazione a due fattori e avvisato l’operatore telefonico, soprattutto se nel telefono c’erano una SIM fisica o una eSIM attiva. In certi casi, pochi minuti fanno davvero la differenza.

Dal mercato dell’usato ai pezzi di ricambio: perché un iPhone bloccato vale ancora denaro

Anche bloccato, un iPhone con iCloud attivo non vale zero. Nel mercato dell’usato circolano lotti di telefoni restituiti agli operatori, dispositivi aziendali dismessi, apparecchi guasti e smartphone venduti all’asta. Non sono tutti rubati, anzi: molti arrivano da canali regolari. Il problema nasce quando, dentro grandi quantità di dispositivi, spuntano telefoni ancora legati a vecchi account o con una provenienza poco chiara. A quel punto il confine tra ricondizionato, errore amministrativo e merce illecita diventa molto meno netto.

Se lo sblocco non riesce, resta lo smontaggio. Schermi, fotocamere, scocche, connettori e batterie possono finire nel mercato dei pezzi di ricambio, soprattutto nei circuiti della riparazione indipendente. Un iPhone intero e funzionante vale di più, certo. Ma anche un dispositivo inutilizzabile può produrre denaro, pezzo dopo pezzo. È per questo che la protezione software non cancella il furto: ne cambia l’economia. Rende più difficile la rivendita “pulita”, spinge i ladri verso truffe più elaborate e lascia al proprietario una regola da tenere a mente: mai fornire credenziali, mai rimuovere l’iPhone dall’account sotto pressione. Anche quando il messaggio sembra vero.