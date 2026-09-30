iPhone, quando la batteria è da sostituire: segnali da riconoscere e controlli da fare

E quando succede, possono arrivare meno autonomia, rallentamenti o spegnimenti improvvisi. In alcuni casi, la strada più sensata resta la sostituzione della batteria.

Il primo passaggio è anche il più semplice: Impostazioni > Batteria > Stato batteria. Da qui l’iPhone mostra una valutazione generale dell’accumulatore. Può risultare tutto nella norma, oppure può comparire un avviso di degrado. È una schermata che molti non aprono mai, ma basta controllarla ogni tanto — soprattutto se il telefono dura meno del solito — per capire se il problema riguarda davvero la batteria dell’iPhone o se dipende da un uso più intenso.

Nella stessa pagina c’è anche la capacità massima. È la percentuale di carica che la batteria riesce ancora a mantenere rispetto a quando era nuova. Il 100% indica una batteria praticamente appena uscita di fabbrica; numeri più bassi raccontano invece il normale consumo delle celle agli ioni di litio. Sui modelli più recenti, da iPhone 15 in poi, Apple mostra anche il conteggio dei cicli di ricarica, utile per farsi un’idea di quanto il telefono sia stato usato nel tempo.

Capacità sotto l’80%: perché Apple indica la sostituzione

Per Apple, una batteria è considerata consumata quando la capacità massima scende sotto l’80%. Non vuol dire che l’iPhone smetta di funzionare da un momento all’altro. Il telefono continua ad accendersi e a fare il suo lavoro, ma l’autonomia può calare parecchio. Chi prima arrivava a sera con una sola ricarica può ritrovarsi a cercare una presa già nel pomeriggio.

Smartphone e power bank pronti alla ricarica: un’immagine che richiama i segnali di batteria scarica e usurata.

Conta anche il modello. Gli iPhone 14 e precedenti sono pensati per mantenere fino all’80% della capacità iniziale dopo circa 500 cicli completi di ricarica. I modelli più nuovi, nelle condizioni indicate da Apple, possono arrivare fino a 1.000 cicli. Non tutti gli iPhone invecchiano allo stesso modo: pesano la temperatura, le abitudini di ricarica, le app più pesanti e gli anni di utilizzo. Ma quella soglia dell’80% resta il riferimento principale quando si valuta una sostituzione della batteria.

Chi ha un piano AppleCare+ attivo può ottenere la sostituzione senza costi di servizio se la batteria scende sotto l’80% della capacità originaria, secondo le condizioni previste da Apple. Fuori copertura, il prezzo cambia in base al modello e al Paese. Prima di decidere, meglio controllare il preventivo sul sito ufficiale o tramite l’app Supporto Apple.

Cali improvvisi, spegnimenti e rallentamenti: i segnali da non sottovalutare

A volte non serve nemmeno entrare nelle Impostazioni per capire che qualcosa non va. Un segnale classico è il calo rapido della percentuale di carica: per esempio dal 40 al 20% in pochi minuti, senza una ragione chiara. Se succede mentre si usa la fotocamera, si gioca o si guarda un video in alta definizione, il sospetto diventa più forte. La batteria potrebbe non riuscire più a dare energia in modo stabile.

Da tenere d’occhio anche gli spegnimenti improvvisi quando la carica sembra ancora sufficiente. L’iPhone può spegnersi al 30%, riaccendersi con una percentuale diversa o comportarsi in modo irregolare dopo pochi minuti. Apple ha introdotto nel tempo sistemi di gestione delle prestazioni per limitare questi episodi, ma quando la batteria è molto usurata il telefono può rallentare per evitare nuovi spegnimenti. Si nota soprattutto nelle attività più pesanti: giochi, esportazione di video, streaming in 4K, app di editing.

Prima di dare tutta la colpa alla batteria, però, conviene controllare anche i consumi delle app nella sezione Batteria. Un’app rimasta attiva in background, una sincronizzazione continua o un segnale debole possono scaricare il telefono più del previsto. Se dopo queste verifiche l’autonomia resta bassa e serve una power bank ogni giorno, la sostituzione diventa un’ipotesi concreta.

Surriscaldamento e batteria gonfia: quando fermarsi e chiamare l’assistenza

Il surriscaldamento dell’iPhone è un altro segnale da non prendere alla leggera, soprattutto se compare quando il telefono non è collegato al caricatore o viene usato poco. Un aumento di temperatura durante una videochiamata, una partita o la ricarica rapida può essere normale. Diverso è il caso di un iPhone caldo mentre è fermo sul tavolo, con lo schermo spento e poche app aperte. In quel caso la batteria potrebbe essere sotto stress.

Più delicata ancora è la batteria gonfia. Se lo schermo si solleva, la scocca sembra deformata o il telefono non resta più ben appoggiato su una superficie piana, bisogna smettere di usarlo e contattare subito Apple Support o un centro di assistenza autorizzato. Non va premuto, forato o rimesso in carica “per provare”: una batteria danneggiata può diventare un rischio per la sicurezza.

La regola, in fondo, è semplice. Se l’iPhone perde autonomia, si spegne senza avviso, rallenta anche nelle operazioni quotidiane o mostra segni fisici anomali, il controllo dello Stato batteria è il primo passo. Se la diagnosi conferma un degrado avanzato, cambiare la batteria può allungare la vita del dispositivo e riportare prestazioni più stabili, senza dover sostituire tutto il telefono.