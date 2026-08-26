Così sono passato da quasi 100 mila foto a meno della metà sull'iPhone in un colpo solo

Un utente iPhone con più di 84.000 immagini salvate ha raccontato il 2 agosto 2026 su Applesfera come sia riuscito a portare la propria libreria fotografica quasi a meno della metà. Non con una maratona davanti allo schermo, ma cancellando per mesi foto e video inutili, giorno dopo giorno, per recuperare spazio su iPhone e iCloud senza finire travolto da una pulizia impossibile.

Il metodo del calendario: cercare le foto per data e fare ordine senza caos

Nessuna app miracolosa. Nessun trucco nascosto di iOS. Il sistema seguito da Álvaro García M., editor di Applesfera, è molto più semplice: usare il calendario come bussola. Ha iniziato il 1° settembre 2025, impostando un promemoria quotidiano per dedicare pochi minuti alla pulizia della galleria iPhone.

Il funzionamento è immediato. Ogni giorno apre l’app Foto e cerca la data corrispondente, per esempio “2 agosto”. A quel punto l’iPhone mostra tutte le immagini e i video legati a quel giorno, ma presi da anni diversi: 2026, 2025, 2024 e così via. In questo modo non si affronta l’intera libreria in una volta sola. Si procede a piccoli blocchi.

Cinque minuti, spesso mentre beve il caffè del mattino. Se salta un giorno, lo recupera quello dopo, ha spiegato in sostanza l’autore, riconoscendo che qualche stop c’è stato: fretta, malattia, poca voglia. Ma il punto è restare dentro la routine. In quasi un anno, secondo quanto riportato, ha eliminato più di 57.000 foto e circa 5.000 video.

Cosa eliminare senza rimpianti: screenshot, doppioni, meme e immagini inutili

Il lavoro vero, però, non è tecnico. È scegliere cosa vale davvero la pena tenere. Nelle librerie degli smartphone finisce di tutto: schermate prese al volo, ricevute, meme scaricati senza pensarci, immagini arrivate su WhatsApp, foto mosse, doppioni della stessa scena. Col tempo, la galleria diventa un magazzino in cui trovare qualcosa è sempre più difficile.

La regola seguita è netta: se una foto non serve, non racconta nulla e non ha un valore personale, si cancella. Anche quando il soggetto è tenero, magari un animale domestico immortalato decine di volte nella stessa posizione, ha senso conservarne solo alcune. Una scelta pratica, più che sentimentale.

Gli screenshot sono spesso i primi a finire nel cestino. Molti vengono salvati per ricordare un indirizzo, una conversazione, un codice o una pagina web, ma dopo poche ore non servono più. Stesso discorso per le immagini scaricate dalle chat, le foto sfocate, gli scatti quasi identici e i video troppo lunghi in cui l’unico momento interessante dura pochi secondi. Così la galleria torna a respirare, poco alla volta.

La regola per non ricadere nell’accumulo: pulire subito viaggi, feste e chat

Cancellare il vecchio, mentre si continua a salvare nuovo materiale inutile, avrebbe poco senso. Qui il metodo diventa anche un cambio di abitudine. García ha ammesso di essere stato disordinato per anni, conservando qualunque cosa senza una vera selezione. Poi ha iniziato a intervenire subito, prima che l’accumulo ripartisse.

Il momento più delicato arriva quando si scattano tante foto: un viaggio, un compleanno, una cena con gli amici, una giornata fuori. È normale fare decine di immagini, cambiare inquadratura, ripetere lo scatto perché qualcuno ha chiuso gli occhi o perché la luce non convince. Il problema è lasciarle tutte lì, indisturbate.

La regola è semplice: appena si torna a casa, si fa una prima scrematura. Via le foto mosse, quelle buie, quelle uguali tra loro. Se una scena è stata fotografata dieci volte, se ne tengono una o due. Anche le chat vanno controllate: le immagini ricevute dalle app di messaggistica, soprattutto se salvate in automatico, possono riempire la libreria senza che ce ne accorgiamo. Bastano pochi minuti, ma fatti subito.

Spazio recuperato e ricordi ritrovati: i vantaggi su iPhone e iCloud

Il vantaggio più evidente è lo spazio di archiviazione. Meno foto e meno video significano meno memoria occupata sull’iPhone e, per chi usa la sincronizzazione, anche su iCloud. Apple offre piani cloud a pagamento quando lo spazio gratuito non basta: una libreria più leggera può quindi aiutare a rimandare, o evitare, il passaggio a un piano superiore.

C’è poi un beneficio meno facile da misurare, ma molto concreto: ritrovare le foto che contano. In una galleria piena di file inutili, cercare un’immagine diventa una lotteria. Con un archivio più ordinato, la ricerca per data, luogo, volto o parola chiave funziona meglio, perché c’è meno confusione attorno. Una foto di viaggio, una cena speciale, un video di famiglia saltano fuori con meno fatica.

Durante la pulizia, ha raccontato García, sono riemersi anche ricordi che meritavano di restare: viaggi con una cagnolina morta anni fa, piatti fotografati in momenti speciali, scene quotidiane dimenticate. Non è solo cancellare, quindi. È separare la memoria dall’accumulo digitale.

Alla fine il risultato non arriva con una sola giornata passata davanti allo schermo, ma con una routine sostenibile. Un giorno alla volta, una data alla volta. Per chi ha una libreria Foto vicina alle 100.000 immagini può sembrare un lavoro lungo. E lo è. Ma cinque minuti al giorno pesano molto meno di una galleria ingestibile per anni.