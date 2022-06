iPhone nuovo? Ecco il miglior caricatore da acquistare OGGI (solo 16,99€)

Se avete comprato un iPhone di ultima generazione, avrete sicuramente visto che in confezione non ci sono più gli adattatori da muro. Sì, il caricatore non è più incluso in confezione. Questa mossa avviene dal 2020, quando Apple ha dichiarato che, per combattere l’inquinamento e ridurre lo spreco di gadget tech inutilizzabili, sarebbe stato più utile spedire telefoni senza accessori. Non di meno, questa pratica ha fatto sì che le scatole stesse fossero realizzate con dimensioni più contenute e ciò ha permesso all’azienda un consumo di carta/cartone inutile.

Tornando al caricatore assente però, non tutti l’hanno presa bene. Molti clienti si sono lamentati di ciò, anche perché nella box si trova solo il device e il cavo Lightning-USB C… e non tutti hanno un adattatore da muro con la porta Type C. In poche parole, occorre comprarne uno nuovo e solitamente, quello originale Apple lo si porta a casa a 25,00€. Oggi però su Amazon è in sconto: solo 16,99€ con spedizione gratuita per tutti gli abbonati al servizio di Amazon Prime. Mica male.

Il caricatore per iPhone è in sconto su Amazon

Onestamente ci sentiamo di consigliarvi questo prodotto perché è leggerissimo, compatto e vi permette di ricaricare il vostro nuovo telefono in maniera comoda e immediata. Va bene anche per gli iPad (Pro, Air, base, Mini), ma è compatibile con qualsiasi device avente una porta USB Type C. Non c’è limite alla fantasia.

La velocità è limitata a 20W ed è ottimo soprattutto se avete un iPhone 13 di ultima generazione. A proposito, questo particolare modello è in sconto a soli 849,00€ al posto di 939,00€ nella versione da 128 GB e in colorazione verde. Viene venduto con Prime e c’è il cavo di ricarica in confezione, cosa ne manca nella scatolina dell’adattatore.

Insomma, con questa combo avrete tutto ciò che vi serve per godervi al meglio la tecnologia Apple.