iPhone, tieni premuto questo tasto: compare una funzione utilissima che quasi nessuno usa

Su iPhone c’è una funzione comoda, ma ancora poco usata, che permette di mettere ordine nella schermata Home in pochi secondi. Basta tenere premuto sullo schermo e si possono nascondere le pagine piene di app, widget e icone ormai inutili, senza cancellare nulla dal telefono.

Il problema: app, widget e pagine inutilizzate che rallentano l’esperienza d’uso

Dopo qualche settimana, anche un iPhone nuovo può diventare meno immediato da usare. Non perché manchi potenza: i modelli Apple, di solito, restano fluidi. Il punto è un altro. Icone sparse, cartelle dimenticate, widget ingombranti e schermate che non si aprono quasi mai rendono la Home più confusa. Si scorre da una pagina all’altra, si perde tempo a cercare un’app e alla fine si usa sempre la ricerca interna.

La regola, ricordata spesso anche nelle guide Apple, è semplice: una schermata Home leggibile aiuta a usare meglio il telefono. Una pagina piena di applicazioni mai aperte non rallenta per forza l’iPhone in senso tecnico, ma lo rende più disordinato. E alla lunga si nota. Succede con i social, le app della banca, i giochi scaricati “per provarli” e poi lasciati lì, magari accanto a WhatsApp, Mail, Telefono o Messaggi, che invece servono tutti i giorni.

La buona notizia è che non serve cancellare nulla. C’è una funzione poco visibile, quasi nascosta nel funzionamento della Home: basta tenere premuto sulla schermata dell’iPhone e scegliere quali pagine lasciare in vista.

La procedura passo passo: come accedere alla panoramica delle schermate Home

Si parte dalla Home dell’iPhone. Bisogna tenere premuto su un punto vuoto dello schermo, lontano dalle icone, finché le app iniziano a tremare. È la stessa modalità che si usa per spostarle o rimuoverle dalla schermata iniziale. A quel punto, in basso, compare la fila di puntini che indica quante pagine Home sono presenti.

Il passaggio importante è proprio lì. Toccando i puntini della schermata Home, iOS mostra tutte le pagine in miniatura. Si vedono una accanto all’altra: la prima pagina, quella principale, e poi tutte le altre create nel tempo. Sotto ogni anteprima c’è un segno di spunta.

Per nascondere le pagine inutili, basta togliere la spunta da quelle che non servono e lasciare attive solo quelle da vedere, per esempio la prima. Poi si tocca Fine, in alto a destra. Il risultato è immediato: tornando alla Home, l’iPhone mostrerà soltanto le schermate selezionate. Niente menu complicati, niente passaggi nelle impostazioni generali.

Cosa succede dopo il tap: pagine nascoste, app ancora disponibili e modifica reversibile

Una cosa va chiarita subito: questa funzione non cancella le app. Quando si nasconde una pagina della schermata Home, le applicazioni presenti lì restano installate sull’iPhone. Si possono ancora aprire dalla Libreria app, dalla ricerca Spotlight o, quando previsto, dalle notifiche. In sostanza spariscono dalla vista principale, non dal telefono.

È un dettaglio importante per chi teme di perdere dati o collegamenti. Un’app di viaggio usata ogni tanto, un servizio di streaming, un gioco o un’app di shopping possono essere tolti dalla Home senza essere eliminati. Quando servono, basta uno swipe verso il basso e qualche lettera nella barra di ricerca. Fine.

La modifica, poi, non è definitiva. Se dopo qualche giorno si cambia idea, si ripete la stessa operazione: pressione prolungata su un’area vuota, tap sui puntini delle pagine Home, nuova spunta sulle schermate da ripristinare e poi Fine. Le pagine tornano visibili esattamente dov’erano. Nessun reset, nessuna configurazione da rifare.

Le regole pratiche per mantenere ordinata la prima schermata dell’iPhone

Nascondere le pagine aiuta, ma l’ordine vero parte dalla prima schermata. Nella prima pagina dell’iPhone conviene lasciare solo le app usate ogni giorno: telefono, messaggi, posta, calendario, mappe, banca, chat principali. Tutto il resto può stare nella Libreria app o in una seconda schermata da aprire solo quando serve.

Anche i widget su iPhone vanno scelti con un po’ di buon senso. Meteo, calendario e attività possono essere utili, certo. Ma se occupano metà display, finiscono per togliere spazio alle icone davvero importanti. Meglio pochi elementi, messi bene, magari in alto o in basso a seconda di come si tiene il telefono in mano. Sembra un dettaglio, ma cambia parecchio nell’uso quotidiano.

Vale anche la pena controllare, di tanto in tanto, le app ferme da mesi. Non serve fare pulizia ogni settimana. Basta guardare la Home con occhio pratico e chiedersi cosa si usa davvero. Il vantaggio della funzione integrata in iOS è proprio questo: permette di rimettere ordine senza perdere tempo, nascondendo il superfluo e lasciando in vista solo ciò che serve.