iPhone, lo sconto da 400 euro è servito: questa volta si sono superati

Un prezzo che attira chi cerca un iPhone recente senza spendere quanto richiesto dal nuovo a listino. Nell’offerta rientrano garanzia inclusa, spedizione gratuita e condizioni indicate dal venditore come “eccellenti”. Il modello è disponibile in più colori, ma prima di parlare davvero di affare conviene guardare prezzo, scheda tecnica, stato del ricondizionato e possibili variazioni della promozione.

Il punto di partenza è chiaro: 684,99 euro per un iPhone 16 ricondizionato da 256 GB, proposto su eBay con consegna gratuita. Nella scheda dell’inserzione il telefono viene indicato in condizioni eccellenti, quindi con un aspetto e un funzionamento vicini al nuovo, almeno secondo la descrizione del venditore.

Non è il taglio base, e non è un dettaglio da poco. Con 256 GB di memoria interna c’è più spazio per foto, video, app e documenti rispetto alle versioni meno capienti. Conta soprattutto per chi registra spesso video in alta qualità o tiene molti contenuti sul telefono. Anche perché, come sempre sugli iPhone, non c’è la possibilità di aggiungere una microSD.

Il prezzo, però, va preso per quello che è: una fotografia del momento. Sulle piattaforme online le cifre possono cambiare anche nell’arco della giornata. I 684,99 euro sono quindi legati alla disponibilità indicata al momento della pubblicazione, con il rischio di ritocchi successivi o di esaurimento delle unità.

Risparmio rispetto al listino: oltre 420 euro in meno

Il confronto più immediato è con il prezzo di lancio dell’iPhone 16 da 256 GB, fissato nel 2024 a 1.109 euro. Rispetto a quella cifra, l’offerta a 684,99 euro significa un risparmio di poco superiore ai 420 euro. Ed è proprio questo scarto a rendere interessante il ricondizionato.

Pulizia e controllo qualità di uno smartphone ricondizionato, in linea con l’offerta e il risparmio descritti nell’articolo.

Il conto è presto fatto: tra il listino iniziale e il prezzo attuale ci sono 424,01 euro di differenza. Una somma importante, specie per un modello ancora recente e compatibile con le funzioni software più aggiornate di Apple. Chi guarda al mercato dell’usato garantito cerca di solito questo equilibrio: spendere meno, ma senza rinunciare a un telefono ancora attuale.

C’è però un aspetto da non perdere di vista. Il confronto con il prezzo di lancio serve a capire l’entità del ribasso, ma il valore reale dell’offerta dipende anche dalle condizioni del singolo dispositivo, dall’affidabilità del venditore e dalla copertura dopo l’acquisto. Dettagli pratici, spesso più importanti del colore scelto.

Scheda tecnica: A18, OLED e fotocamera Fusion da 48 MP

Sul fronte tecnico, iPhone 16 resta un telefono di fascia alta. Monta il chip Apple A18, con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Una dotazione pensata per reggere app pesanti, giochi, un po’ di montaggio video e le funzioni di Apple Intelligence.

Lo schermo è un Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island, ormai una presenza familiare per chi usa iPhone: notifiche, chiamate, musica e attività in tempo reale passano da lì. La scocca è in alluminio aerospaziale, mentre davanti c’è il Ceramic Shield di seconda generazione, studiato per aumentare la resistenza a urti e graffi nell’uso di tutti i giorni.

La fotocamera principale è una Fusion da 48 MP, con zoom 2x di qualità ottica a 12 MP. Accanto c’è un ultra-grandangolare da 12 MP con autofocus e funzione macro, utile sia per gli scatti ravvicinati sia per le foto con un campo più ampio. Per molti utenti, del resto, la fotocamera resta uno dei motivi principali per scegliere un iPhone recente.

La batteria indicata è da 3.561 mAh, con ricarica tramite porta USB-C e supporto alla ricarica rapida. L’autonomia dichiarata copre una giornata di utilizzo, ma molto dipende da luminosità, rete mobile, app aperte in background e uso della fotocamera. Il telefono arriva con iOS 18 preinstallato e può essere aggiornato alle versioni successive del sistema operativo.

Ricondizionato: controlli, pulizia, garanzia e spedizione gratuita

Secondo l’offerta, l’iPhone 16 ricondizionato è stato controllato, igienizzato con soluzione antibatterica e venduto con 12 mesi di garanzia inclusa. Sono informazioni importanti, perché nel mercato dei ricondizionati la differenza la fanno proprio i controlli, la chiarezza sullo stato del prodotto e l’assistenza dopo l’acquisto.

La dicitura condizioni eccellenti di solito indica un dispositivo con segni d’uso assenti o molto ridotti. La valutazione finale, però, dipende dagli standard del venditore. Per questo, prima di comprare, è bene leggere con attenzione descrizione, politiche di reso, tempi di assistenza e recensioni lasciate dagli altri acquirenti. Una verifica in più, in questi casi, può evitare brutte sorprese.

La spedizione gratuita chiude il quadro, con consegna prevista entro pochi giorni all’indirizzo indicato dall’acquirente. L’operazione può includere link di affiliazione per il sito che segnala la promozione: il prezzo per l’utente non cambia, ma l’offerta resta soggetta a disponibilità e possibili variazioni. Per chi cerca un iPhone 16 da 256 GB a prezzo ridotto, il ricondizionato a 684,99 euro è quindi una proposta da valutare con attenzione, numeri alla mano.