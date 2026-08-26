iPhone, puoi impostare un limite di ricarica per preservare la batteria: ecco come

Apple permette agli utenti iPhone di gestire direttamente dalle Impostazioni di iOS due funzioni pensate per ridurre l’usura della batteria: il limite di caricamento e il Caricamento ottimizzato.

Il principio è semplice. La durata di una batteria non dipende soltanto dagli anni trascorsi dall’acquisto del telefono, ma anche da come viene utilizzata e ricaricata. Temperature elevate, permanenza prolungata al 100% e cicli di ricarica frequenti possono contribuire al naturale processo di degrado.

Perché la batteria dell’iPhone invecchia: contano calore e abitudini di ricarica

La batteria dell’iPhone, come tutte le batterie ricaricabili agli ioni di litio, perde progressivamente parte della propria capacità. Apple parla di età chimica della batteria, un concetto che non coincide semplicemente con l’età del dispositivo.

A incidere sono diversi fattori: numero dei cicli di ricarica, temperature a cui il telefono viene esposto e tempo trascorso a livelli di carica elevati.

Gli effetti diventano visibili con il passare del tempo. L’autonomia può diminuire e, quando la batteria non riesce più a fornire energia in maniera stabile, il sistema può intervenire anche sulla gestione delle prestazioni di picco.

Due iPhone acquistati nello stesso periodo possono quindi mostrare condizioni della batteria molto diverse. Un dispositivo esposto spesso a temperature elevate o mantenuto costantemente sotto carica può invecchiare più rapidamente rispetto a uno utilizzato in condizioni meno stressanti.

Caricamento ottimizzato: perché l’iPhone può fermarsi temporaneamente all’80%

Il Caricamento ottimizzato è progettato per ridurre il tempo durante il quale l’iPhone rimane completamente carico. Quando il sistema riconosce una routine abituale, può interrompere temporaneamente la ricarica intorno all’80% e completarla soltanto poco prima del momento in cui prevede che il telefono verrà scollegato.

È ciò che può accadere, per esempio, durante la notte. L’iPhone resta collegato al caricatore per diverse ore, ma evita di trascorrere tutto quel tempo al 100%.

Apple utilizza il machine learning sul dispositivo per riconoscere le abitudini di ricarica dell’utente. La funzione ha quindi bisogno di tempo per imparare una routine sufficientemente stabile.

Secondo le indicazioni Apple, possono essere necessari almeno 14 giorni e diverse ricariche prolungate nello stesso luogo perché il sistema inizi a intervenire regolarmente.

Quando il Caricamento ottimizzato è attivo, sulla schermata di blocco può comparire una notifica con l’orario previsto per il completamento della ricarica. Se serve avere immediatamente il 100%, è possibile chiedere all’iPhone di terminare subito il processo.

Limite di caricamento su iPhone 15 e successivi: come scegliere la soglia

Sugli iPhone 15 e modelli successivi Apple offre una possibilità ulteriore: impostare un limite massimo di ricarica inferiore al 100%.

Il percorso passa da Impostazioni > Batteria > In carica. Da qui è possibile scegliere la soglia disponibile sul proprio modello, fino al 100%.

Impostando, per esempio, un limite del 90%, l’iPhone interrompe normalmente la ricarica quando si avvicina a quel livello. Se la batteria perde parte della carica mentre il dispositivo resta collegato, il sistema può far ripartire automaticamente il processo per riportarla vicino alla soglia scelta.

È una funzione particolarmente utile per chi passa molte ore vicino a una presa, utilizza spesso il telefono collegato in auto oppure lo lascia sulla base di ricarica durante gran parte della giornata.

iOS può anche suggerire un limite di caricamento consigliato in base alle abitudini dell’utente. Non è un’impostazione obbligatoria: resta sempre possibile modificarla quando serve maggiore autonomia.

C’è inoltre un comportamento da conoscere. Anche quando viene scelto un limite inferiore al 100%, l’iPhone può occasionalmente effettuare una ricarica completa. Questo aiuta il sistema a mantenere accurate le stime relative allo stato di carica della batteria.

80%, 90% o 100%: quale limite conviene scegliere

Non esiste una percentuale perfetta per tutti. La scelta dipende soprattutto da come viene utilizzato il telefono durante la giornata.

Chi arriva normalmente a sera con molta autonomia residua può valutare un limite più basso, per esempio 80% o 90%. Può avere senso soprattutto per chi lavora spesso alla scrivania o ha la possibilità di ricaricare facilmente il telefono durante il giorno.

Chi invece utilizza molto navigazione GPS, fotocamera, hotspot, gaming o altre funzioni ad alto consumo può preferire il 100%, affidandosi al Caricamento ottimizzato per ridurre il tempo trascorso alla carica massima.

L’obiettivo non dovrebbe essere trasformare la ricarica in una preoccupazione quotidiana, ma scegliere un compromesso ragionevole tra autonomia e conservazione della batteria nel lungo periodo.

Cosa cambia sugli iPhone più vecchi

Sugli iPhone 14 e modelli precedenti non è disponibile la stessa gestione del limite massimo introdotta sulle generazioni più recenti.

Resta però disponibile il Caricamento ottimizzato. Il percorso può variare leggermente in base alla versione di iOS, ma le relative impostazioni si trovano nella sezione dedicata alla batteria e al suo stato.

Disattivare questa funzione non provoca un danno immediato. Significa semplicemente rinunciare a uno degli strumenti utilizzati da iOS per limitare il tempo trascorso al 100% e contenere nel lungo periodo alcuni fattori che contribuiscono all’invecchiamento della batteria.

La regola più importante resta evitare il calore

Limite di ricarica e Caricamento ottimizzato possono aiutare, ma non sostituiscono una delle precauzioni più importanti per una batteria agli ioni di litio: evitare temperature eccessive.

Lasciare l’iPhone sotto il sole, dentro un’auto molto calda o utilizzarlo intensamente durante la ricarica in condizioni di forte surriscaldamento può incidere sulla batteria più di qualche ricarica occasionale al 100%.

Non serve quindi controllare ossessivamente ogni punto percentuale. Per la maggior parte degli utenti è sufficiente lasciare attive le funzioni integrate di iOS, scegliere un limite compatibile con le proprie esigenze e fare attenzione soprattutto al calore.

Il sistema gestisce gran parte del lavoro automaticamente. L’utente deve soltanto decidere quanta autonomia gli serve davvero ogni giorno.