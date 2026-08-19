Le funzioni che nessuno conosce e che impediscono al tuo iPhone di spiarti

Gli utenti iPhone possono limitare già oggi il passaggio di dati personali verso app, servizi Apple e inserzionisti mettendo mano ad alcune impostazioni privacy di iOS. Molte autorizzazioni, infatti, restano attive dopo la prima configurazione del telefono. Spesso senza che chi lo usa se ne accorga davvero. Non parliamo di hacker o furti di dati, ma di funzioni normali: localizzazione, tracciamento pubblicitario, accesso alle foto, cronologia di Siri. Tutto è nei menu. A portata di mano, sì. Ma non sempre facile da trovare.

Le impostazioni predefinite che espongono i dati dell’iPhone

Quando si accende un nuovo iPhone, la procedura guidata porta a configurare Face ID, Apple ID, backup iCloud e app principali. La parte sulla privacy Apple, però, resta spesso sullo sfondo. È il prezzo di un telefono pronto in pochi minuti: comodo, certo, ma con permessi che in molti casi restano più larghi del necessario.

Apple, nelle pagine di supporto, spiega che l’utente può gestire quando vuole l’accesso a posizione, foto, microfono, fotocamera e dati personali. Il problema è sapere dove andare a cercare. “Ho scoperto solo dopo mesi che un’app aveva accesso a tutte le foto”, si legge spesso nei forum di assistenza. Succede più di quanto si pensi. E non riguarda solo app sconosciute: può capitare anche con servizi usati ogni giorno per messaggi, social, ritocco immagini o consegne a domicilio.

Localizzazione, tracciamento e pubblicità: gli interruttori da disattivare subito

Il primo controllo passa da Impostazioni > Privacy e sicurezza > Localizzazione > Servizi di sistema.

È una sezione lunga, poco frequentata, dove compaiono voci come analisi dell’iPhone, annunci Apple basati sulla posizione e luoghi rilevanti. Alcune funzioni possono servire, altre molto meno. Chi vuole ridurre la raccolta di dati può lasciare attivo Trova il mio iPhone, fondamentale in caso di furto o smarrimento, e spegnere i servizi non indispensabili. Meglio attivare anche l’icona nella barra di stato: una piccola freccia segnala quando la posizione è in uso. Poi c’è il capitolo tracciamento app.

In Impostazioni > Privacy e sicurezza > Tracciamento si può disattivare la voce che permette alle app di chiedere il consenso per seguire l’attività dell’utente su app e siti di altre aziende. Si fa in pochi secondi. Due tocchi, poco più. Sempre da lì, entrando in Pubblicità Apple, si può spegnere anche annunci personalizzati, riducendo l’uso dei dati per la pubblicità dentro l’ecosistema Apple.

Foto, email e Siri: dove si nascondono le autorizzazioni più invasive

Per molti, il punto più delicato resta l’accesso alle foto su iPhone. In Impostazioni > Privacy e sicurezza > Foto si trova l’elenco delle app autorizzate. Alcune possono vedere tutta la libreria: screenshot, documenti fotografati, immagini private, vecchie conversazioni salvate. La scelta più prudente è passare da “tutte le foto” a foto selezionate, dando accesso solo a ciò che serve davvero.

Per le app usate di rado, meglio scegliere “nessuna”. Lo stesso vale per l’email. Con Nascondi la mia e-mail, nelle impostazioni dell’Apple ID e collegata ad iCloud, si possono creare indirizzi casuali che inoltrano i messaggi alla casella principale senza mostrarla a siti e app. Se arriva spam, si blocca quell’indirizzo. E finisce lì. C’è poi Siri, che molti dimenticano. Da Impostazioni > Siri e ricerca si può cancellare la cronologia di Siri e controllare le opzioni per il miglioramento di Siri e dettatura, indicate da Apple come strumenti per affinare il servizio. Chi usa poco l’assistente vocale può anche disattivare l’ascolto continuo di “Ehi Siri” e richiamarlo a mano quando serve.

Controlli periodici e strumenti extra per mantenere la privacy nel tempo

La privacy su iPhone non si sistema una volta per tutte. Le app cambiano, gli aggiornamenti portano nuove funzioni e un’autorizzazione concessa di fretta può restare lì per anni. Una buona abitudine è controllare ogni mese microfono, fotocamera, contatti, posizione e foto da Impostazioni > Privacy e sicurezza, togliendo i permessi che non hanno più senso.

iOS offre anche il Resoconto sulla privacy delle app, che mostra quali applicazioni hanno usato dati sensibili e quali domini hanno contattato negli ultimi giorni. Se ne parla poco, ma è utile per capire se un gioco, un’app meteo o un servizio gratuito comunica con troppe piattaforme esterne. Per chi vuole qualcosa in più ci sono anche soluzioni fisiche, come pellicole con filtro privacy contro gli sguardi laterali sui mezzi pubblici o coperture per webcam sui MacBook.

Non sostituiscono le impostazioni del telefono, le accompagnano. La regola è semplice: dare meno accessi possibile, controllarli spesso e riattivarli solo quando servono davvero. Tre minuti nei menu, a volte, valgono più di molte promesse sulla sicurezza.