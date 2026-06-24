iPhone, il trucco "delle 3 fasi" per inviare video alla massima velocità (senza perdere qualità)

Le applicazioni più usate per condividere un filmato non lo spediscono quasi mai così com’è. WhatsApp, che in Italia resta il canale dominante per scambiarsi contenuti, ricomprime sistematicamente i video per alleggerirli, e anche iMessage applica limiti legati a durata e risoluzione, chiedendo di comprimere i file più lunghi. Il risultato è doppio: un filmato che arriva sgranato e una trasmissione che sembra interminabile, perché l’allegato pesante viene elaborato e caricato dentro la conversazione.

Il modo per aggirare entrambi i problemi non è inviare il file, ma un link che punta al file. iOS integra questa possibilità direttamente nell’app Foto, senza bisogno di scaricare nulla. La sequenza si articola in tre fasi.

Trucco delle 3 fasi su iPhone

Nella prima si apre Foto, si seleziona il video (o più video insieme) e si tocca l’icona di condivisione. Nella seconda, prima di scegliere il destinatario, si entra in Opzioni e si attiva la voce Link di iCloud: a questo punto iOS prepara un URL temporaneo. Per chi vuole spedire l’originale completo di modifiche e metadati c’è anche l’opzione Tutti i dati di Foto, disponibile però soltanto con AirDrop e con i link di iCloud. Nella terza fase si sceglie l’app con cui inviare il collegamento — Messaggi, Mail, la stessa WhatsApp — e lo si incolla nella chat.

Il vantaggio in termini di velocità è immediato: invece di trasferire decine o centinaia di megabyte attraverso la conversazione, si spedisce un link leggerissimo. Il video originale viene caricato una sola volta su iCloud e il destinatario lo scarica alla risoluzione piena, senza alcuna ricompressione intermedia. Il collegamento resta valido per 30 giorni, dopodiché scade in automatico; è comunque possibile revocarlo prima dalla sezione “Per te” di Foto, sotto la voce “Condivisi di recente”.

C’è una scorciatoia ancora più rapida quando il destinatario si trova accanto: AirDrop trasferisce il filmato originale tra dispositivi Apple vicini in pochi secondi e senza perdita di qualità, ed è la via più diretta per chi condivide di persona. Il link iCloud diventa invece la soluzione più sensata quando il destinatario è lontano o quando lo si raggiunge tramite app che altrimenti degraderebbero il file.

Sul fronte della compatibilità, l’accesso pieno all’originale è garantito soprattutto a chi riceve da un altro dispositivo Apple, mentre da browser su PC il download può risultare ridimensionato per le foto; i video restano comunque scaricabili senza il taglio di qualità tipico della chat. Per chi maneggia filmati molto pesanti o lavora con materiali professionali esistono poi servizi dedicati come Smash o Dropbox Transfer, che alzano l’asticella fino a decine di gigabyte per singolo invio.