iPhone, hai notato che il volume si abbassa o si disperde? Mi hanno svelato il motivo e come risolvere

Prima di pensare al peggio conviene partire dal sospettato numero uno, ovvero la sporcizia. La griglia dell’altoparlante, posizionata sul bordo inferiore del telefono, accumula nel tempo polvere, filacci di tasca e residui che ne ostruiscono le aperture. Basta un velo per ridurre in modo sensibile l’intensità del suono, ed è sorprendente quanto un dispositivo torni a respirare dopo una pulizia accurata.

L’operazione va fatta con delicatezza. Si può usare un pennellino a setole morbide e asciutte, passandolo lateralmente lungo la griglia senza spingere lo sporco verso l’interno. Un metodo efficace prevede anche del nastro adesivo trasparente, da appoggiare e staccare più volte per sollevare le particelle, eventualmente alternato a qualche soffio d’aria. Da evitare invece oggetti appuntiti o aria compressa troppo violenta, che rischiano di danneggiare i componenti.

iPhone, come risolvere il problema del volume

Se la pulizia non basta, il problema è quasi sempre nelle impostazioni, dove alcune funzioni abbassano il volume senza che ce ne accorgiamo. Vale la pena entrare in Suoni e feedback aptico per controllare i livelli, ma soprattutto dare un’occhiata alle opzioni di Accessibilità. Lì si nasconde, ad esempio, la funzione che limita il volume massimo per proteggere l’udito, utilissima ma capace di tenere l’audio più basso di quanto vorremmo.

Sempre tra le impostazioni di accessibilità conviene verificare il bilanciamento del canale audio, che se spostato troppo verso un lato può dare la sensazione di un suono sbilanciato o disperso, e l’eventuale attivazione dell’audio mono. Per chi ascolta molta musica, invece, un trucco poco noto è agire sull’equalizzatore: impostarlo su un profilo che comprime la dinamica tende ad alzare la percezione del volume complessivo nei brani.

C’è poi tutta la categoria dei falsi allarmi. Una connessione Bluetooth ancora attiva verso auricolari o casse dimenticati in un’altra stanza può dirottare l’audio altrove, lasciando l’impressione che il telefono suoni piano. Allo stesso modo, una custodia spessa o mal posizionata può coprire l’altoparlante, e in quel caso basta rimuoverla per ritrovare il volume di sempre. Anche un aggiornamento di sistema lasciato in sospeso, a volte, introduce o risolve piccoli bug legati all’audio.

Solo dopo aver escluso tutto questo ha senso pensare a un guasto vero e proprio. Una caduta o un contatto con l’acqua possono compromettere parzialmente l’altoparlante, e in quel caso la pulizia e le impostazioni non possono nulla. Se il dispositivo è ancora in garanzia, il primo passo è rivolgersi all’assistenza ufficiale; se non lo è, un centro riparazioni affidabile permette spesso di risolvere a costi più contenuti.

Nella stragrande maggioranza dei casi, comunque, il volume basso non è il segnale di un iPhone da buttare, ma di una griglia da pulire o di un interruttore software finito nella posizione sbagliata.