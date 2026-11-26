L’iPhone Duo è già un dispositivo fuori dall’ordinario — il display pieghevole più grande mai realizzato da Apple in un form factor sottile e compatto — ma le versioni beta di iOS stanno rivelando che Apple ha in cantiere molto di più. Nel codice di iOS 27.1 e nelle beta successive emergono funzioni sperimentali che ridisegnano il modo in cui si interagisce con lo schermo esterno: una colonna di widget sulla lock screen, uno sblocco facciale basato sulla fotocamera frontale ordinaria, e possibilmente altre sorprese ancora nascoste. Ecco cosa sappiamo davvero, e cosa vale la pena aspettarsi.

Lo spazio sprecato sulla lock screen non esiste più (o quasi)

Chi usa l’iPhone Duo ogni giorno sa che lo schermo esterno è prezioso ma piccolo. Apple lo ha sempre trattato con una certa parsimonia: orologio, notifiche, qualche widget. Il risultato è che buona parte della superficie rimane vuota, soprattutto ai lati.

Nel codice di iOS è stata individuata una colonna di widget nascosta, pensata specificamente per sfruttare quello spazio inutilizzato sulla schermata di blocco dell’iPhone Duo. La disposizione è verticale — una colonna laterale che affianca le informazioni già presenti — e permetterebbe di aggiungere più glance-info senza aprire il telefono.

Si tratta di una funzione ancora non attivata ufficialmente: Apple la sta sperimentando, e la sua presenza nel codice non garantisce che arriverà in una versione pubblica di iOS. Detto questo, il fatto che sia già strutturata nel sistema operativo suggerisce un lavoro avanzato, non un’idea abbozzata.

Se venisse attivata, cambierebbe sensibilmente il valore pratico dello schermo esterno. Poter leggere calendario, meteo, attività o promemoria senza aprire il dispositivo è esattamente il tipo di comodità per cui un pieghevole ha senso.

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Sblocco con il volto: Face ID senza il modulo TrueDepth

La seconda funzione sperimentale è più tecnica e, per certi versi, più sorprendente. Nella beta 2 di iOS 27.3 è apparsa una voce denominata Unlock with Front Camera: uno sblocco facciale che non richiede il modulo TrueDepth del Face ID tradizionale, ma si affida alla fotocamera frontale standard dello schermo esterno.

Questo è rilevante perché l’iPhone Duo, nella sua configurazione attuale, non dispone del sensore di profondità necessario per il Face ID classico sul lato esterno. Apple avrebbe quindi trovato un modo per offrire uno sblocco facciale alternativo, probabilmente basato su algoritmi di riconoscimento 2D piuttosto che sulla mappa tridimensionale del volto.

Le implicazioni di sicurezza sono immediate: un riconoscimento 2D è notoriamente meno robusto rispetto al Face ID con proiezione a infrarossi. Apple lo sa, e non è escluso che la funzione venga proposta come opzione secondaria o con un avviso esplicito sul livello di protezione offerto. Per ora è nascosta, non abilitata di default, e ancora in fase di valutazione.

Puoi approfondire la struttura tecnica dell’iPhone Duo direttamente sulla pagina ufficiale Apple.

Cosa dice chi ha analizzato il dispositivo più a fondo

John Gruber, su Daring Fireball, ha pubblicato un’analisi critica dell’iPhone Duo che non risparmia osservazioni scomode. Secondo Gruber, il dispositivo presenta ancora problemi irrisolti di design e usabilità che vanno oltre le funzioni software: la gestione della cerniera, il passaggio tra i due schermi, la coerenza dell’esperienza complessiva.

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È un punto di vista che vale la pena tenere a mente. Le funzioni sperimentali nel codice di iOS sono reali, ma un dispositivo pieghevole si giudica anche — e soprattutto — su come si tiene in mano, su quanto regge nel tempo, su quanto è naturale aprirlo e chiuderlo decine di volte al giorno.

Le funzioni software possono essere aggiunte con un aggiornamento. I problemi di forma richiedono iterazioni hardware, e quelle hanno tempi molto più lunghi.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Apple è chiaramente in una fase di sperimentazione attiva sull’iPhone Duo. Il fatto che sia la colonna di widget sia la funzione Unlock with Front Camera siano già nel codice di iOS — anche se non ancora accessibili — indica che l’azienda sta raccogliendo dati, valutando il comportamento del sistema e decidendo cosa promuovere a funzione ufficiale.

Le beta di iOS sono il laboratorio pubblico di Apple. Non tutto ciò che vi appare diventa una feature: alcune idee vengono abbandonate, altre rimandano di una o due versioni. Ma la presenza simultanea di più funzioni sperimentali legate allo stesso dispositivo suggerisce un’attenzione specifica all’iPhone Duo come piattaforma da sviluppare attivamente.

Colonna di widget : alta probabilità di arrivo, migliora un’esperienza già esistente senza stravolgere nulla

: alta probabilità di arrivo, migliora un’esperienza già esistente senza stravolgere nulla Sblocco con fotocamera frontale : più incerto, dipende da come Apple decide di posizionarlo rispetto alla sicurezza

: più incerto, dipende da come Apple decide di posizionarlo rispetto alla sicurezza Altre funzioni nel codice: possibile, le beta successive potrebbero rivelare ulteriori esperimenti

Se stai valutando l’acquisto di un iPhone Duo adesso, il consiglio pratico è questo: il dispositivo è già capace, ma è ancora in evoluzione rapida. Tieni d’occhio le note di rilascio delle beta di iOS — spesso anticipano di settimane o mesi le funzioni che cambiano davvero l’uso quotidiano del telefono.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.