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A poco più di tre settimane dal lancio, iPhone Duo — il primo smartphone pieghevole di Apple — si ritrova al centro di una controversia che nessun appassionato avrebbe voluto vedere. Le segnalazioni di schermi rotti lungo la piega si sono accumulate rapidamente, al punto che la questione dell’iPhone Duo schermo rotto è diventata uno dei temi più discussi nelle community Apple a livello globale. Apple ha già avviato un programma di sostituzione, ma le domande sulla durata strutturale del dispositivo restano aperte.

Cosa succede esattamente allo schermo

Le prime segnalazioni sono emerse nel weekend immediatamente successivo al lancio di ottobre 2026. Un utente australiano su Reddit ha descritto la rottura dello schermo interno dopo circa 6 ore di utilizzo e meno di 20 aperture complete del dispositivo. Un numero che, per uno smartphone da migliaia di euro, è difficile da ignorare.

La rottura segue uno schema riconoscibile: si avverte un rumore secco e netto, seguito dalla comparsa di una frattura lungo la linea di piega accompagnata da bande di pixel bianchi. Non si tratta di un danno da caduta o da pressione esterna, ma di un cedimento strutturale che avviene durante il normale utilizzo.

Proprio questa uniformità nei sintomi ha spinto gli esperti di iFixit ad analizzare la meccanica del guasto. Secondo la loro valutazione, il meccanismo della cerniera laterale potrebbe essere il responsabile principale dei cedimenti dello schermo. iFixit ha assegnato all’iPhone Duo un punteggio di riparabilità di 5 su 10, un risultato mediocre per un prodotto di questa fascia.

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Il sospetto compromesso sulla qualità

A complicare il quadro è arrivato un report citato da Hardware Upgrade il 2 novembre 2026: secondo questa fonte, Apple avrebbe allentato i controlli di qualità sulla produzione dell’iPhone Duo per aumentare la disponibilità sul mercato ed evitare il sold-out al lancio. Si tratta di un’accusa seria, ma al momento rimane una ricostruzione non confermata ufficialmente da Apple.

Quel che è certo è che Apple ha riconosciuto il difetto e ha avviato un programma di sostituzione per i dispositivi colpiti. Un passo necessario, ma che non risponde ancora alle domande più fondamentali: il problema riguarda un lotto specifico? È legato al design della cerniera? È destinato a ripresentarsi anche sui modelli sostitutivi?

I costi di riparazione e il peso di non avere AppleCare+

Per chi non rientra nel programma di sostituzione o acquista un dispositivo usato, i numeri fanno riflettere. Negli Stati Uniti, la riparazione dello schermo interno costa 999 dollari senza copertura AppleCare+ e scende a 99 dollari con AppleCare+. Una forbice enorme, che rende la sottoscrizione della copertura assicurativa quasi obbligatoria per chiunque scelga un pieghevole.

Vale la pena ricordare che le segnalazioni raccolte finora, pur significative, non dimostrano un difetto diffuso su scala massiccia. I casi documentati restano ancora limitati e non è possibile stabilire con certezza quale percentuale della produzione sia effettivamente interessata dal problema.

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Soluzioni improvvisate e attesa di aggiornamenti

In assenza di risposte ufficiali sui tempi e sulle modalità del programma di sostituzione, alcuni utenti hanno cominciato a cercare soluzioni autonome per ridurre lo stress meccanico sulla cerniera durante l’uso quotidiano. Si tratta di approcci empirici, nati dalla frustrazione di chi ha speso una cifra considerevole per un dispositivo che mostra cedimenti precoci.

Il problema dell’iPhone Duo schermo rotto richiama inevitabilmente i Crackgate e i Bendgate del passato, episodi che Apple ha sempre gestito con una certa lentezza comunicativa prima di ammettere l’esistenza di un difetto sistemico. Stavolta, il riconoscimento è arrivato in tempi più rapidi, ma la comunità degli utenti attende ancora una spiegazione tecnica dettagliata.

Cosa fare se il tuo iPhone Duo mostra crepe

Se noti una frattura lungo la piega o bande di pixel anomale sullo schermo interno, questi sono i passi da seguire:

Non continuare ad aprire e chiudere il dispositivo: ogni ciclo potrebbe aggravare il danno.

Contatta Supporto Apple tramite l’app Supporto o recati direttamente in un Apple Store per verificare l’idoneità al programma di sostituzione.

tramite l’app Supporto o recati direttamente in un Apple Store per verificare l’idoneità al programma di sostituzione. Documenta il difetto con foto e video prima di consegnare il dispositivo, indicando anche il numero di aperture effettuate se lo ricordi.

Se hai sottoscritto AppleCare+, verifica se il danno rientra nella copertura per difetti di fabbricazione, che non prevede il pagamento della franchigia.

L’iPhone Duo resta un prodotto pionieristico nell’ecosistema Apple, e sarebbe sbagliato liquidarlo sulla base di segnalazioni ancora parziali. Tuttavia, se stai valutando l’acquisto proprio in questo momento, attendere un aggiornamento hardware o almeno una comunicazione ufficiale più chiara da parte di Apple è il consiglio più ragionevole che si possa dare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.