Immagine generata con AI

La dipendenza di Apple da Samsung per gli schermi non è una novità, ma con l’iPhone Duo raggiunge un livello senza precedenti. Il contratto esclusivo siglato tra Apple e Samsung Display per la fornitura dei pannelli OLED pieghevoli dell’iPhone Duo schermo pieghevole rappresenta uno degli accordi industriali più rilevanti dell’ecosistema Apple degli ultimi anni, con implicazioni che si estenderanno ben oltre il lancio del dispositivo.

Un accordo esclusivo che vale anni di produzione

Apple ha firmato un contratto in esclusiva con Samsung Display per i pannelli OLED pieghevoli destinati all’iPhone Duo. Le prime segnalazioni risalgono al 13 settembre 2026, quando diversi analisti hanno riportato la durata minima dell’accordo: almeno tre anni di esclusività garantita a Samsung Display.

Le informazioni più recenti, aggiornate al 23 novembre 2026, indicano però uno scenario ancora più lungo. Secondo le ultime ricostruzioni, Samsung Display potrebbe restare l’unico fornitore di pannelli OLED pieghevoli per l’iPhone Duo per almeno cinque anni. La discrepanza tra le due cifre riflette semplicemente l’evoluzione delle trattative e la progressiva emersione dei dettagli contrattuali.

La conferma ufficiale è arrivata direttamente da Apple il 19 ottobre 2026: per la prima volta, la società di Cupertino ha riconosciuto pubblicamente il coinvolgimento di Samsung Display nella produzione dello schermo dell’iPhone Duo. Un gesto raro per un’azienda notoriamente riservata sulla propria supply chain.

→ Leggi anche: iPhone Duo: Face ID funziona a telefono chiuso in iOS 27.3 beta 2

Quanto paga Apple per ogni schermo pieghevole dell’iPhone Duo

Il costo unitario dei pannelli è uno degli elementi più discussi di questa vicenda. Secondo quanto riportato dalla fonte Instant Digital il 13 settembre 2026, Apple versa a Samsung Display circa 250 dollari per ogni singolo pannello OLED pieghevole destinato all’iPhone Duo.

Si tratta di una cifra significativa, soprattutto se paragonata ai costi dei display tradizionali montati sugli iPhone standard. Un pannello OLED da iPhone 16 Pro, per fare un riferimento noto, costa ad Apple una frazione di quella somma. La complessità costruttiva degli schermi pieghevoli — con il substrato ultrasottile, lo strato protettivo flessibile e la cerniera integrata — giustifica il salto di prezzo, ma rende anche evidente perché l’iPhone Duo si posizioni nella fascia più alta del mercato.

Moltiplicando quel costo per i volumi di produzione attesi, si capisce quanto sia strategicamente rilevante per Samsung Display mantenere questa esclusiva. E quanto sia vincolante per Apple affidarsi a un unico fornitore per un componente così critico.

Perché LG Display resta fuori dall’equazione

La domanda ovvia è: perché Apple non ha diversificato i fornitori, come fa abitualmente con altri componenti? La risposta sta nel vantaggio tecnologico accumulato da Samsung Display nel settore dei pannelli pieghevoli.

→ Leggi anche: Samsung Galaxy S25: la Dynamic Island arriva sui flagship Android

LG Display, il principale concorrente di Samsung nel segmento OLED, non è in grado di offrire ad Apple la qualità e i volumi produttivi necessari per l’iPhone Duo. Il gap riguarda sia la tecnologia di piegatura sia i production yields, ovvero la percentuale di pannelli prodotti senza difetti. Samsung Display ha anni di vantaggio su questo fronte, maturati attraverso la produzione degli schermi per la propria linea Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip.

Apple, che sui display ha sempre privilegiato la qualità assoluta, non può permettersi di lanciare un prodotto rivoluzionario come l’iPhone Duo con pannelli di qualità inferiore o con forniture discontinue. Il risultato è un’esclusiva che, di fatto, non ha alternative credibili nel breve termine.

Cosa cambia per chi compra l’iPhone Duo oggi

Dal punto di vista dell’utente finale, l’esclusiva Samsung Display ha conseguenze concrete. Chi acquista l’iPhone Duo sa che lo schermo pieghevole è prodotto da un’azienda che è al tempo stesso il principale concorrente di Apple nel segmento smartphone. È una situazione paradossale, ma non inedita: Samsung Display fornisce pannelli OLED ad Apple da anni, anche per iPhone non pieghevoli.

Il pannello OLED pieghevole dell’iPhone Duo è prodotto esclusivamente da Samsung Display , senza fornitori alternativi.

, senza fornitori alternativi. L’accordo esclusivo durerà almeno cinque anni secondo le informazioni più aggiornate.

secondo le informazioni più aggiornate. Il costo unitario del pannello è di circa 250 dollari , un dato che influisce direttamente sul prezzo finale del dispositivo.

, un dato che influisce direttamente sul prezzo finale del dispositivo. LG Display non è in grado di competere con Samsung sul piano tecnologico e produttivo per questo tipo di pannelli.

Per approfondire la struttura di questo accordo e le sue implicazioni sulla supply chain, puoi consultare l’analisi di HDblog, che ricostruisce l’evoluzione del contratto tra Apple e Samsung Display.

Se stai valutando l’acquisto dell’iPhone Duo, sappi che stai scegliendo un prodotto il cui componente più innovativo — e più costoso — dipende interamente da un singolo fornitore per i prossimi anni. Non è necessariamente un problema: Samsung Display è oggi il produttore di pannelli OLED pieghevoli più avanzato al mondo. Ma è un dato che vale la pena tenere a mente, soprattutto in ottica di assistenza e disponibilità futura dei ricambi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.