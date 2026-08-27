Così puoi scoprire in un attimo quando è stato veramente prodotto il tuo iPhone

Chi ha un iPhone 15 o un modello successivo può scoprire in pochi secondi quando è stata prodotta la batteria del telefono, direttamente dalle impostazioni di iOS. È un’informazione semplice, ma può dire molto: se la batteria non è mai stata cambiata, quel mese aiuta a risalire con buona approssimazione al periodo in cui l’iPhone è stato assemblato. E può tornare utile anche in caso di programmi Apple di riparazione gratuita legati a specifici lotti di produzione.

Dove trovare la data di produzione della batteria su iPhone 15 e modelli successivi

La verifica è rapida e non richiede app esterne. Su iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e sui modelli successivi, Apple mostra la data di fabbricazione della batteria dentro i menu di iOS. Il percorso è questo: aprire Impostazioni, entrare in Batteria, poi in Stato batteria e cercare la voce Data di produzione.

È uno di quei dettagli che molti scoprono per caso, magari mentre controllano la capacità massima della batteria o il numero dei cicli di ricarica. Bastano pochi tocchi. Il mese compare lì, senza codici da decifrare e senza bisogno di recuperare vecchie ricevute.

Attenzione, però: quel dato non coincide per forza con la data di acquisto. Un iPhone comprato a settembre, per esempio, può essere stato assemblato settimane prima, tra luglio e agosto. I dispositivi escono dagli stabilimenti con anticipo rispetto all’arrivo nei negozi. Apple produce grandi quantità prima del lancio commerciale e poi continua, mese dopo mese, finché il modello resta in vendita o nella rete di distribuzione.

Perché il mese della batteria indica l’assemblaggio, se non è mai stata sostituita

La batteria dell’iPhone viene montata nelle fasi finali di assemblaggio. Per questo, se non è mai stata sostituita, il mese indicato nelle impostazioni è molto vicino al periodo in cui il telefono è stato completato in fabbrica. Non è un certificato di nascita ufficiale dell’iPhone, ma nella pratica ci si avvicina parecchio.

Il punto è proprio qui: la data di produzione della batteria non dice quando il dispositivo è stato comprato, né quando è stato acceso per la prima volta. Racconta un momento precedente. Quello in cui i componenti sono stati messi insieme e l’iPhone ha iniziato la sua vita industriale.

Per chi tiene lo stesso telefono per diversi anni, l’informazione può aiutare anche a leggere meglio il degrado della batteria. Un iPhone acquistato nuovo a dicembre ma assemblato a settembre, per esempio, ha una storia leggermente diversa da quella suggerita dallo scontrino. La garanzia legale non cambia, naturalmente. Però il dato può aiutare a capire meglio età reale, cicli di ricarica e usura.

Programmi Apple di riparazione gratuita: quando la data di fabbricazione conta davvero

Il motivo più concreto riguarda i programmi di assistenza Apple. Quando l’azienda individua un difetto limitato a un certo lotto, spesso stabilisce chi ha diritto all’intervento in base al periodo di produzione o al numero di serie controllato dai propri sistemi. In questi casi sapere quando è stato costruito il dispositivo può far risparmiare tempo, prima di contattare il supporto o fissare un appuntamento in Apple Store.

Un caso recente riguarda iPhone 14 Plus. Apple ha aperto un programma di assistenza per alcuni modelli prodotti tra il 10 aprile 2023 e il 28 aprile 2024 a causa di un problema alla fotocamera posteriore. I dispositivi idonei possono essere riparati gratuitamente, dopo la verifica dell’azienda. Il caso non riguarda gli iPhone 15, ma fa capire bene perché la data di fabbricazione possa diventare un dato pratico, non una semplice curiosità.

Al momento, secondo le informazioni disponibili sul sito di supporto Apple, non risultano programmi simili aperti per iPhone 15 e modelli successivi basati su questa informazione. La situazione, però, può cambiare. E se dovesse accadere, avere già sotto mano il mese di produzione permette di orientarsi subito, prima ancora della verifica ufficiale del centro assistenza.

I limiti del metodo: iPhone più vecchi, batterie cambiate e numeri di serie poco affidabili

Il metodo ha limiti molto chiari. Se la batteria è stata sostituita, la data mostrata nelle impostazioni riguarda il nuovo componente, non l’iPhone originale. In quel caso non serve più per ricostruire il mese di assemblaggio del telefono. Vale anche se la sostituzione è stata fatta da Apple o da un centro autorizzato: il dato resta legato alla batteria installata in quel momento.

Per gli iPhone precedenti alla serie 15, invece, questa informazione non compare nello stesso modo nei menu di iOS. In passato molti utenti provavano a risalire al periodo di produzione attraverso il numero di serie, ma non è un sistema sempre affidabile. Apple, nel tempo, ha cambiato la struttura dei seriali, rendendoli meno leggibili dall’esterno.

Esistono anche app di terze parti che promettono di mostrare dettagli nascosti sul dispositivo. Meglio andarci cauti. Se i dati non arrivano da iOS o da un controllo diretto di Apple, il rischio è ottenere stime imprecise. Per sapere se un iPhone rientra davvero in un programma di riparazione gratuita, la conferma finale resta quella dell’assistenza Apple. Il controllo dalle impostazioni, però, è il modo più veloce per farsi una prima idea.