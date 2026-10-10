iPhone che si spegne al freddo con il 30% di batteria: perché succede e come evitarlo questo inverno

Quando il freddo si fa sentire, anche un iPhone con una percentuale di batteria apparentemente rassicurante può riservare una sorpresa poco piacevole proprio sul più bello.

Il problema può emergere durante una passeggiata, in montagna o mentre si usa il telefono all’aperto, soprattutto sui modelli più datati. Dietro uno spegnimento improvviso possono esserci condizioni che alterano temporaneamente il comportamento della batteria. Per affrontare l’inverno senza brutte sorprese, vale la pena capire quali accorgimenti adottare.

Batterie agli ioni di litio e freddo sotto zero: perché l’iPhone soffre

Il punto è la batteria dell’iPhone. È una batteria agli ioni di litio, la stessa tecnologia usata nella gran parte di smartphone, tablet e computer portatili. Apple indica per i suoi dispositivi una temperatura d’uso consigliata tra 0 e 35 gradi Celsius. Fuori da questa fascia, e soprattutto al freddo, il comportamento può cambiare parecchio.

Non c’è nulla di misterioso: è una questione chimica. Con temperature molto basse aumenta la resistenza interna della batteria, la capacità disponibile cala e il telefono riceve energia in modo meno stabile. Se poi la batteria ha già qualche anno sulle spalle, il problema si nota di più. Sotto zero, e per un periodo prolungato, può comportarsi come se fosse molto più scarica di quanto indichi lo schermo. “Mi segnava ancora carica, poi si è spento di colpo”, raccontano spesso gli utenti nei forum di assistenza. È un comportamento compatibile con le celle al litio, soprattutto sui modelli più vecchi.

Indicatore di carica fuori fase: così l’iPhone si spegne ancora carico

Il caso tipico è l’iPhone che si spegne al freddo pur mostrando una percentuale tranquilla, magari proprio il 30% di batteria o poco più. Il punto è che l’indicatore non funziona come il livello di un serbatoio: non “vede” semplicemente quanta energia resta. Interpreta tensione, consumo e condizioni della batteria.

Quando il telefono resta a lungo esposto a basse temperature, questi valori possono diventare instabili. Il risultato è un contatore che sballa e mostra una percentuale non più affidabile. A quel punto iOS può spegnere il dispositivo per proteggere i componenti, oppure perché rileva una tensione troppo bassa.

Succede più facilmente quando la batteria è già sotto una certa soglia, spesso attorno al 30%, e ancora di più se la salute della batteria è scesa. Una volta riportato l’iPhone a una temperatura normale, l’indicatore può tornare a posto e il telefono può riaccendersi dopo qualche minuto. Se non riparte, invece, la carica potrebbe essere davvero finita.

Come evitarlo in inverno: iPhone al caldo e controllo della batteria

Per ridurre il rischio bastano alcuni accorgimenti semplici. Nei giorni più freddi conviene tenere l’iPhone al caldo, in una tasca interna della giacca o vicino al corpo. Meglio evitare di lasciarlo a lungo nello zaino, sul cruscotto dell’auto o in mano quando non lo si sta usando. Va tirato fuori solo quando serve.

Attenzione anche agli sbalzi rapidi. Se il telefono si è spento, non va scaldato di colpo su un termosifone o con aria calda diretta. Meglio tenerlo per qualche minuto in tasca, sotto la giacca, oppure in auto mentre l’abitacolo torna gradualmente a una temperatura normale. Poi si può provare a riaccenderlo.

Un controllo utile si trova in Impostazioni > Batteria > Stato e carica della batteria, dove iOS mostra la capacità massima. Se il valore è sotto l’80%, Apple considera in genere la batteria usurata: sostituirla può ridurre spegnimenti improvvisi e cali anomali. Non sempre elimina ogni problema, certo. Ma su un iPhone con più di due anni di uso intenso, spesso è da lì che bisogna cominciare.