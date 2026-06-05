iPhone cambia e con lui anche Siri: come l’aggiornamento iOS 27 sta per stravolgere tutto

Secondo le anticipazioni di Bloomberg, iOS 27 introduce un approccio completamente nuovo per interagire con l’assistente vocale e con le funzioni AI integrate.

Il cambiamento più evidente riguarda il posizionamento di Siri: l’assistente non occuperà più l’intero schermo, ma si sposterà nella Dynamic Island in alto. Qui apparirà un’animazione aggiornata quando si pronuncia “Siri” o si preme il tasto laterale.

iPhone e Siri, rivoluzione in arrivo con iOS 27

La vera novità è la nuova interfaccia “Search or Ask”, accessibile scorrendo verso il basso dal centro superiore dello schermo. Questo strumento permette sia la digitazione sia l’input vocale, offrendo un hub centralizzato per cercare app, inviare messaggi, consultare il meteo, aggiungere eventi al calendario e persino fare ricerche web tramite un motore AI proprietario di Apple.

L’interfaccia presenta i risultati sotto forma di schede di testo ricco che si espandono dalla Dynamic Island, mentre scorrendo più a fondo si entra in una chat in stile chatbot direttamente all’interno di Siri. Questa novità potrebbe cambiare radicalmente le abitudini di chi usa l’iPhone da anni, poiché il Centro Notifiche sarà raggiungibile con un gesto differente, scorrendo dall’angolo in alto a sinistra.

iOS 27 punta anche all’apertura verso agenti AI di terze parti. Secondo le ricostruzioni, sarà possibile installare e selezionare AI esterne come ChatGPT, Google Gemini o Claude di Anthropic direttamente dall’interfaccia “Search or Ask”. In pratica, l’utente potrà decidere quale AI risponde alle domande senza uscire dall’app nativa, trasformando Siri da semplice assistente vocale a hub centralizzato dell’AI sul telefono.

Anche l’app Fotocamera subirà cambiamenti, con la possibilità di aggiungere widget personalizzati e strumenti di editing avanzati, tra cui funzionalità di correzione grammaticale basata sull’AI e opzioni come Extend e Reframe per modificare le immagini. L’intero ecosistema iOS 27 sembra orientato a rendere l’AI parte integrante della vita quotidiana, non più confinata a semplici comandi vocali.

Le anticipazioni mostrano come Apple stia lavorando per unificare ricerca, conversazione e gestione dei dati personali in un unico spazio digitale, migliorando l’efficienza e l’interattività del dispositivo. L’aggiornamento sarà annunciato ufficialmente durante il WWDC, ma le prime illustrazioni confermano l’intenzione di Apple di rendere Siri più intelligente, versatile e al centro dell’esperienza utente.

iOS 27 potrebbe stravolgere l’interazione con l’iPhone, trasformando Siri in un vero e proprio hub AI, con un’interfaccia integrata e funzionalità di terze parti, aprendo la strada a una nuova generazione di interazione digitale e potenziando l’uso dell’AI direttamente dal dispositivo mobile.