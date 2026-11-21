Le sagome pubblicate da Sonny Dickson il 20 novembre su X suggeriscono due fotocamere posteriori per iPhone Air 2 e un design familiare per iPhone 18.

Il dettaglio che salta all’occhio è la seconda lente sull’Air. Nelle foto i due alloggiamenti sono affiancati a sinistra sulla fascia rialzata, mentre sull’altro modello le aperture restano disposte in verticale. Le immagini riguardano repliche prive di componenti funzionanti. Si possono quindi confrontare la forma del retro e la disposizione degli elementi, mentre la scelta dei sensori e le funzioni fotografiche restano da chiarire. Anche i nomi dei due dispositivi restano ufficiosi.

Due aperture sul retro di iPhone Air 2

La sagoma attribuita all’Air mostra una fascia rialzata che occupa quasi tutta la larghezza del telefono. Le due aperture circolari si trovano vicine, sulla sinistra. Flash e microfono sono indicati più a destra. Il confronto con l’iPhone Air in vendita aiuta a capire perché quel dettaglio conti. La scheda Apple indica una sola fotocamera fisica posteriore Fusion da 48 megapixel, anche se lo stesso sensore offre più opzioni di inquadratura. Nelle immagini del presunto successore, gli alloggiamenti diventano due.

Tra le ipotesi citate da MacRumors c’è un ultra-grandangolo da 48 megapixel, previsto dall’analista Jeff Pu. Se confermato, offrirebbe un campo visivo più ampio, utile quando ci si trova in una stanza piccola o si vuole includere un gruppo senza arretrare. Il foro aggiuntivo suggerisce dove potrebbe stare il secondo modulo fotografico. Per capire che cosa permetterebbe di fare servono però dati sull’ottica e sul sensore. Una foto della scocca lascia entrambe le domande aperte.

Una sagoma di smartphone di profilo

iPhone 18 riprende la disposizione dell’iPhone 17

Il modello attribuito all’iPhone 18 standard segue una strada più familiare. Le due aperture sono sovrapposte all’interno di un rilievo più piccolo, ben diverso dalla fascia larga dell’Air. La parentela visiva è con l’iPhone 17, che Apple vende con un sistema posteriore composto da una fotocamera principale e un ultra-grandangolo. Due telefoni possono però conservare la disposizione delle lenti e cambiare componenti. Da queste foto si può ragionare sulla forma del gruppo fotografico, mentre le prestazioni restano una questione a parte.

Dickson ha condiviso anche una foto del lato anteriore dei due modelli. Le sagome sono utili a chi deve valutare gli ingombri, per esempio per preparare una custodia. In quel caso servono le misure del telefono e lo spazio intorno alle fotocamere. A chi sceglie uno smartphone interessano anche autonomia e qualità delle immagini, due aspetti che richiedono dispositivi funzionanti. È la differenza tra vedere dove potrebbe trovarsi una lente e sapere come scatterà.

Quando potrebbero arrivare i due iPhone

Le ricostruzioni riportate da MacRumors collocano il possibile lancio di entrambi i modelli intorno a marzo 2027. È una finestra indicativa emersa dalle indiscrezioni, in attesa che Apple comunichi i propri piani. Nel frattempo, le foto offrono soprattutto un confronto tra due scelte di design: una seconda apertura affiancata sull’Air e una disposizione verticale già vista sulla generazione precedente del modello standard.

Il punto da seguire è la destinazione della seconda fotocamera di iPhone Air 2. Un ultra-grandangolo cambierebbe le possibilità d’inquadratura, mentre un’altra scelta ottica avrebbe un uso diverso. Per iPhone 18, invece, la domanda riguarda soprattutto quali novità potrebbero trovare posto sotto un design riconoscibile. Saranno le specifiche ufficiali a chiarire quanto contino, nell’uso quotidiano, le differenze suggerite da queste sagome.