Il suono miracoloso che salva le casse del tuo iPhone: meglio di qualsiasi trucco da guru del web

I video di YouTube con suoni a bassa frequenza possono davvero aiutare a far uscire un po’ d’acqua dagli speaker dell’iPhone. Non è il solito trucco da guru del web, almeno non del tutto. Lo ha verificato nell’agosto 2024 David Pierce di The Verge, insieme a iFixit, negli Stati Uniti, per capire se quei filmati condivisi ovunque dopo un tuffo accidentale del telefono abbiano un fondo tecnico o siano solo l’ennesima promessa da forum.

Il test di The Verge e iFixit: cosa è successo all’iPhone immerso

La prova raccontata da The Verge è stata semplice, ma non improvvisata. Un iPhone 13 è stato immerso in acqua con colorante UV. Poi è stato avviato uno dei video che promettono di “buttare fuori” l’acqua dalle casse con un tono grave e continuo. Appena partito l’audio, dalla zona dello speaker inferiore è uscito un piccolo getto visibile. Niente magia. Però qualcosa è successo davvero.

Pierce si è fatto aiutare da iFixit, nome noto a chi segue smontaggi, guide di riparazione e analisi tecniche sui dispositivi elettronici. Dopo il suono, il telefono è stato lasciato asciugare per una notte. Il giorno dopo, grazie al colorante, si è potuto vedere dove l’acqua fosse rimasta. Il risultato è chiaro: dagli altoparlanti dell’iPhone una parte del liquido era stata effettivamente espulsa. Ma alcune tracce d’acqua erano ancora dentro, in altre zone del dispositivo.

Il test non ha riguardato soltanto Apple. Secondo The Verge, anche smartphone di altri marchi, tra cui Google e Nokia, hanno reagito in modo simile. Un dettaglio che ridimensiona l’idea del “trucco per iPhone” e la porta su un piano più concreto: certi suoni possono muovere l’acqua dentro una cavità acustica. Ma solo fino a un certo punto.

Perché le basse frequenze spingono l’acqua fuori dagli speaker

Il principio è lo stesso che Apple usa da anni su Apple Watch. Dopo un allenamento in piscina o un contatto con l’acqua, l’orologio emette una sequenza di suoni per liberare lo speaker. Le basse frequenze fanno vibrare il diaframma dell’altoparlante e, insieme a lui, l’acqua rimasta nella piccola griglia esterna o nella camera acustica. La vibrazione spinge il liquido verso l’esterno. A volte si vede proprio la goccia saltare via.

Nei video di YouTube il meccanismo è meno preciso rispetto a una funzione pensata dal produttore. Però l’idea di base regge. Un tono grave, riprodotto a volume alto, può creare abbastanza movimento da smuovere l’acqua ferma davanti alla griglia degli speaker. In sintesi: funziona, ma non nel modo miracoloso che molti immaginano.

Il punto è questo: lo speaker dello smartphone non è una pompa. Non aspira, non drena, non asciuga l’interno del telefono. Vibra. Se l’acqua si trova nel posto giusto, vicino alla membrana e all’uscita del suono, può essere spinta fuori. Se invece il liquido è arrivato più in profondità, il suono non riesce a fare molto.

Il limite del metodo: asciuga la griglia, non salva il telefono

Il risultato del test va preso per quello che è. Un video con frequenze basse può aiutare a liberare lo speaker dell’iPhone quando l’audio resta ovattato dopo qualche goccia. Ma non è una procedura di salvataggio per un telefono caduto in acqua e rimasto immerso a lungo. La differenza è enorme. Una cosa è una griglia bagnata. Un’altra è l’acqua vicino a connettori, scheda logica o batteria.

Il colorante UV usato da iFixit è servito proprio a chiarire questo punto. Anche dopo il getto visibile dal foro dello speaker, alcune tracce erano ancora dentro il dispositivo. Tradotto: l’iPhone poteva sembrare migliorato, magari con l’audio tornato più pulito, ma non era per forza asciutto. È il classico caso in cui la sensazione dell’utente può ingannare.

Se il contatto con l’acqua è stato serio, meglio non affidarsi al trucco. Più utile spegnere il dispositivo, evitare di metterlo subito in carica, non usare fonti di calore e lasciarlo asciugare in un luogo ventilato. Se compaiono problemi, dall’audio distorto allo schermo che sfarfalla, è meglio rivolgersi all’assistenza Apple o a un centro qualificato.

IP68, usura e garanzia: cosa sapere prima di fidarsi dell’impermeabilità

Gli iPhone moderni resistono all’acqua molto meglio dei modelli di qualche anno fa. Apple indica per diversi modelli recenti, compresa la famiglia iPhone 15, la certificazione IP68 secondo lo standard IEC 60529: resistenza a spruzzi, polvere e immersioni accidentali fino a una profondità massima dichiarata di 6 metri per 30 minuti, a seconda del modello. Ma questo non vuol dire che il telefono sia impermeabile sempre e comunque.

La resistenza all’acqua può calare con il tempo. Cadute, riparazioni, sbalzi di temperatura, guarnizioni consumate e piccoli urti possono ridurre la protezione iniziale. Apple lo scrive nelle proprie note di supporto: la resistenza a liquidi, schizzi e polvere non è permanente. E c’è un dettaglio spesso dimenticato, quello che conta quando ormai il danno è fatto: i danni da liquidi non sono coperti dalla garanzia limitata standard di Apple.

Il “suono miracoloso”, quindi, può servire. Se lo speaker dell’iPhone gracchia dopo la pioggia o dopo qualche schizzo vicino al lavandino, un video a bassa frequenza può aiutare a far uscire l’acqua rimasta sulla griglia. Ma non sostituisce la prudenza e non trasforma la certificazione IP68 in un invito a immergere lo smartphone. Meglio considerarlo per quello che è: un piccolo aiuto tecnico, non un’assicurazione contro l’acqua.