iPhone a soli 289€: PREZZO REALE per iPhone X originale su Amazon!

Se sei alla ricerca di un dispositivo che unisca eleganza, innovazione e prestazioni di alto livello, non puoi perderti l’offerta speciale su Amazon per l’Apple iPhone X! Con uno sconto del 10%, puoi portare a casa questo iconico smartphone a soli 289,00€. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica per entrare nel mondo di Apple a un prezzo incredibile!

L’Apple iPhone X è un dispositivo che ha segnato un punto di svolta nel panorama degli smartphone, introducendo importanti innovazioni e caratteristiche avanzate. Con la sua straordinaria potenza di elaborazione, fotocamera di qualità professionale e un design raffinato, l’iPhone X offre un’esperienza unica agli utenti.

Ecco le sue specifiche tecniche:

Capacità di archiviazione di 256GB: L’Apple iPhone X ti offre ampio spazio per conservare tutti i tuoi file, foto, video e app preferite. Con una capacità di archiviazione di 256GB, non dovrai preoccuparti di liberare memoria o di scegliere cosa tenere sul tuo dispositivo.

Fotocamera di qualità professionale: La fotocamera dell’iPhone X è stata progettata per catturare immagini di alta qualità con colori vibranti e dettagli nitidi. La fotocamera principale da 12MP ti permette di scattare foto straordinarie, mentre la fotocamera frontale da 7MP ti garantisce selfie perfetti.

Display Super Retina da 5.8 pollici: L’iPhone X vanta un display Super Retina da 5.8 pollici, che offre una qualità visiva eccezionale. Grazie alla tecnologia OLED, ogni immagine prende vita con colori brillanti, contrasto elevato e neri profondi.

Processore A11 Bionic: L’Apple iPhone X è alimentato dal potente processore A11 Bionic, che garantisce prestazioni fluide e reattive. Potrai eseguire le applicazioni più esigenti, giocare ai giochi più recenti e multitaskare senza alcun problema.

Face ID avanzato: L’iPhone X introduce la tecnologia Face ID, che ti permette di sbloccare il tuo dispositivo in modo sicuro e veloce con il riconoscimento del volto. Non dovrai più preoccuparti di digitare una password o utilizzare l’impronta digitale per accedere al tuo telefono.

Non perdere l’opportunità di possedere un’icona di stile e innovazione come l’Apple iPhone X a un prezzo scontato del 10%!

