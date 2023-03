iPhone 2ª gen. RICONDIZIONATO ECCELLENTE: solo 209€!

I prodotti Apple sono noti per essere (anche) molto costosi. Un esempio abbastanza scontato è quello degli iPhone, che il gigante di Cupertino propone anche a più di 1.000 euro. Tuttavia, per abbracciare il mondo iOS e godere di una esperienza ad ottimi livelli non è obbligatorio spendere cifre astronomiche. Si può infatti optare per un dispositivi ricondizionato, come questo iPhone SE di seconda generazione a soli 209€. Da 128GB, è in condizioni eccellenti, quindi quasi pari a nuovo.

iPhone SE 2ª gen: ricondizionato è anche meglio

iPhone SE 2022 ha un display LCD Retina HD da 4,7″ (1334×750 pixel), con True Tone, ampia gamma cromatica P3 e luminosità massima di 625 nit. Il cuore pulsante è il chip A13 Bionic con CPU 6-Core, GPU 4-Core e Neural Engine 8-Core. Un ottimo processore, in grado di portare a termine qualsiasi attività senza alcuno sforzo. Anche nel 2023.

Sul retro abbiamo una fotocamera con grandangolo da 12MP, apertura focale ƒ/1.8 e zoom digitale fino a 5x. Il device supporta la Modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e può registrare video 4K a 24/30/60 fps. Per quanto riguarda la parte frontale, troviamo una fotocamera da 7MP con apertura focale ƒ/2.2 e supporto alla Modalità Ritratto.

Concludo questa breve presentazione segnalandoti altre caratteristiche degne di nota: ottima batteria, certificazione IP67 (resistenza a schizzi, gocce e polvere) e tasto Home con Touch ID, il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali.

