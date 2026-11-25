Immagine generata con AI

Le prime indiscrezioni sull’iPhone 18e iniziano a prendere forma concreta: i render CAD trapelati online mostrano un modulo fotografico posteriore ridisegnato in modo significativo, con proporzioni quasi quadrate che si discostano dal classico bump rettangolare allungato a cui Apple ci ha abituati. Per chi segue da vicino l’evoluzione dell’iphone 18e fotocamera, si tratta di un segnale interessante su dove Apple vuole portare la sua linea entry-level.

Cosa mostrano i render CAD del modulo fotografico

Secondo i dati emersi dai disegni CAD, il modulo fotografico posteriore dell’iPhone 18e misura circa 28 mm per 35 mm, con un profilo rialzato rispetto alla scocca. Le proporzioni sono quindi rettangolari, ma sufficientemente compatte da apparire quasi quadrate a colpo d’occhio, a differenza dei bump allungati visti sugli iPhone 16 e 17 standard.

All’interno di questo nuovo modulo trovano posto una singola fotocamera posteriore, un flash LED e un microfono posteriore. La configurazione è quindi essenziale, ma il contenitore che la ospita cambia radicalmente rispetto ai predecessori della linea “e”.

Un dettaglio che colpisce: il layout del modulo sarebbe paragonabile a quello dell’M5 iPad Pro. Si tratta di un accostamento inaspettato, considerando che l’iPad Pro è il prodotto Apple più orientato ai professionisti creativi. Che Apple stia mutuando un linguaggio visivo dai suoi tablet di fascia alta per portarlo su un iPhone economico è una scelta estetica degna di nota.

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L’iphone 18e fotocamera: una sola lente, ma in una nuova veste

Vale la pena essere chiari su un aspetto: il modulo più grande non significa più fotocamere. L’iPhone 18e manterrà un sistema a singola fotocamera posteriore, senza teleobiettivo né ultra-grandangolare aggiuntivo. La differenza rispetto ai modelli Pro rimane quindi sostanziale sul piano hardware fotografico.

Ciò che cambia è l’estetica e, potenzialmente, lo spazio disponibile per il sensore principale e l’ottica. Un bump di dimensioni maggiori può in teoria ospitare un sensore più grande o un sistema di stabilizzazione più robusto, ma al momento i render CAD non confermano questi dettagli tecnici interni. Meglio non speculare oltre i dati disponibili.

Per chi acquista oggi un iPhone 17e, la domanda è legittima: vale aspettare? Il salto visivo è evidente, ma la configurazione fotografica rimane a singola lente. Chi cerca un sistema multi-fotocamera dovrà orientarsi verso la linea standard o Pro.

Codename, processore e batteria: il quadro completo

Il redesign della fotocamera non è l’unica novità che emerge dalle indiscrezioni. L’iPhone 18e circola internamente con il codename ‘Nivera’ (V69), e immagini AXI trapelate il 5 novembre 2026 su Baidu Tieba hanno contribuito a ricostruire il profilo hardware del dispositivo.

Sul fronte del processore, l’iPhone 18e dovrebbe montare il chip A20, il primo processore mobile Apple basato su processo produttivo a 2 nm. Questo significa che anche il modello più accessibile della gamma 18 beneficerà della stessa architettura di nuova generazione dei fratelli maggiori.

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La batteria, secondo le stesse fonti, raggiungerebbe i 4.430 mAh, un aumento di circa il 10-11% rispetto ai 4.005 mAh dell’iPhone 17e. Un miglioramento concreto per chi usa intensamente lo smartphone durante la giornata.

Il lancio è atteso per l’inizio del 2027, in linea con la tradizione della serie “e” che Apple ha consolidato negli ultimi anni. Nessuna conferma ufficiale è arrivata da Apple Newsroom, e tutti i dettagli citati provengono da render e immagini non ufficiali.

Un design che guarda all’iPad Pro

L’accostamento estetico all’M5 iPad Pro merita una riflessione. Apple ha storicamente mantenuto linee di design distinte tra iPhone e iPad, ma negli ultimi anni ha progressivamente allineato il linguaggio visivo tra le categorie. Portare un modulo fotografico dall’aspetto simile a quello dell’iPad Pro sull’iPhone più economico suggerisce una coerenza stilistica crescente nell’ecosistema.

Per chi compra oggi, l’iphone 18e fotocamera nella sua nuova forma rappresenta un aggiornamento visibile e riconoscibile. Non si tratta di un semplice restyling superficiale: il bump quasi quadrato da 28 × 35 mm ridefinisce il profilo posteriore del dispositivo in modo inequivocabile, avvicinandolo esteticamente a prodotti Apple di fascia più alta.

Se le indiscrezioni verranno confermate, l’iPhone 18e si presenterà sul mercato con un’identità visiva rinnovata e un hardware aggiornato su più fronti. Il consiglio pratico, per ora, è semplice: se non hai urgenza di cambiare smartphone, aspettare i primi mesi del 2027 per vedere i dettagli ufficiali potrebbe valere la pazienza.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.