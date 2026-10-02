iPhone 18 Pro si riavvia da solo: Apple conferma il problema e pubblica la soluzione

Alcuni possessori dei nuovi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max hanno iniziato a segnalare un comportamento decisamente anomalo praticamente subito dopo il lancio: lo smartphone si blocca improvvisamente, lo schermo diventa nero e, pochi secondi dopo, compare nuovamente il logo Apple.

In sostanza, l’iPhone si riavvia da solo.

Una delle prime segnalazioni è comparsa proprio sulla Community ufficiale Apple, dove il proprietario di un iPhone 18 Pro Max con iOS 27.0 ha raccontato di aver assistito a due riavvii inattesi nella stessa giornata.

Con il passare delle ore, però, la situazione è diventata molto più interessante: altre testimonianze hanno iniziato a descrivere episodi simili e, soprattutto, è emerso un possibile denominatore comune.

iPhone 18 Pro Max si riavvia improvvisamente

La discussione pubblicata sulla Community Apple riguarda un iPhone 18 Pro Max che avrebbe effettuato due riavvii spontanei il 19 settembre.

La sequenza descritta dall’utente è piuttosto semplice: lo schermo diventa nero, compare il logo Apple e il dispositivo riparte apparentemente in maniera normale.

Inizialmente sarebbe potuto sembrare un caso isolato, magari legato a un’applicazione o a un problema durante la configurazione del nuovo telefono.

Successivamente sono però comparse altre testimonianze di proprietari di iPhone 18 Pro e Pro Max che raccontavano comportamenti analoghi. In diversi casi, nei log diagnostici del dispositivo comparivano inoltre registrazioni di tipo “panic” o ResetCounter.

Alcuni utenti hanno riferito riavvii mentre il telefono era semplicemente appoggiato sulla scrivania, altri mentre utilizzavano applicazioni protette da Face ID o durante un pagamento.

Il dettaglio che accomuna molti casi: Face ID

È proprio Face ID ad aver fornito uno degli indizi più importanti.

Diverse testimonianze indicavano infatti che il riavvio poteva verificarsi subito dopo un’autenticazione biometrica non riuscita.

Un utente, ad esempio, ha raccontato di aver visto il proprio iPhone bloccarsi durante l’utilizzo di Apple Pay. Altri hanno osservato un comportamento simile mentre cercavano di entrare in applicazioni bancarie o in altre app protette tramite Face ID.

Non tutte le segnalazioni iniziali sembravano però seguire lo stesso schema, motivo per cui nei primi giorni non era possibile stabilire con certezza se si trattasse di un problema hardware o software.

Anche perché alcuni utenti avevano contattato direttamente l’assistenza Apple ricevendo indicazioni differenti: in alcuni casi la diagnostica non avrebbe individuato problemi hardware, mentre in altri sarebbe stata proposta la sostituzione del dispositivo.

Apple ha poi confermato il bug

Il dubbio è stato sostanzialmente risolto pochi giorni dopo.

Il 28 settembre Apple ha distribuito iOS 27.0.1, un aggiornamento correttivo destinato agli iPhone compatibili.

Nelle note ufficiali dell’aggiornamento, Apple indica esplicitamente tra i problemi risolti quello che poteva provocare il riavvio inatteso di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max quando l’autenticazione tramite Face ID non riusciva.

Si tratta quindi di una conferma importante: almeno una parte dei riavvii segnalati dagli utenti era effettivamente provocata da un bug software.

E la descrizione fornita da Apple coincide piuttosto bene con molte delle testimonianze apparse online nei giorni immediatamente successivi all’arrivo dei nuovi iPhone.

Non era quindi necessariamente un iPhone difettoso

La questione è particolarmente interessante perché, davanti a riavvii ripetuti su uno smartphone appena acquistato, la prima ipotesi potrebbe facilmente essere quella di un problema hardware.

E alcuni utenti avevano effettivamente iniziato a valutare il reso o la sostituzione del proprio iPhone.

La conferma arrivata con iOS 27.0.1 cambia però significativamente il quadro.

Se il riavvio avveniva dopo un errore nell’autenticazione Face ID, il comportamento poteva essere riconducibile direttamente al software e non necessariamente a un componente difettoso.

Questo naturalmente non significa che ogni riavvio improvviso di un iPhone 18 Pro abbia la stessa origine: un dispositivo che continua a riavviarsi anche dopo l’aggiornamento potrebbe avere un problema differente e richiedere ulteriori verifiche.

iOS 27.0.1 corregge anche altri problemi degli iPhone 18 Pro

Il bug relativo ai riavvii non è l’unico corretto dall’aggiornamento.

Apple segnala anche la correzione di un problema che poteva provocare la comparsa di un artefatto cromatico nelle fotografie scattate con lo zoom 2x, in determinate condizioni di illuminazione e con apertura f/1.48, su un numero limitato di iPhone 18 Pro e Pro Max.

Risolto anche un problema dell’interfaccia: aprendo contemporaneamente Centro Notifiche e Centro di Controllo, il touchscreen poteva smettere di rispondere.

Tre problemi piuttosto diversi tra loro, quindi, ma tutti emersi nelle prime settimane di utilizzo della nuova generazione.

Cosa fare se il vostro iPhone 18 Pro continua a riavviarsi

La prima cosa da verificare è quindi la versione di iOS installata.

Chi utilizza ancora iOS 27.0 dovrebbe aggiornare almeno a iOS 27.0.1, dal momento che Apple indica esplicitamente questa versione come quella che corregge i riavvii legati agli errori di Face ID.

Se invece i riavvii continuano anche dopo l’aggiornamento, soprattutto se avvengono frequentemente e senza relazione con Face ID, la situazione potrebbe essere differente.

In quel caso può essere utile verificare la presenza di log diagnostici e rivolgersi direttamente all’assistenza Apple.

La vicenda rimane comunque un buon esempio di quanto le segnalazioni degli utenti possano anticipare l’identificazione di un bug: quello che inizialmente sembrava il comportamento misterioso di alcuni iPhone appena acquistati è stato poi riconosciuto ufficialmente e corretto da Apple con un aggiornamento software.