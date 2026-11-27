Immagine generata con AI

Se stai valutando un nuovo iPhone in questo periodo di offerte, il confronto tra iPhone 17 e iPhone 18 Pro Max è probabilmente il più rilevante che tu possa fare oggi: da una parte un modello già maturo con prezzi in discesa, dall’altra il top di gamma assoluto appena arrivato sul mercato. Capire dove finiscono davvero le differenze — e dove invece si tratta solo di marketing — ti aiuta a spendere meglio.

iPhone 17 Pro Max: scheda tecnica e posizionamento attuale

L’iPhone 17 Pro Max rimane un dispositivo di altissimo livello. Monta il chip A19 Pro, stimato circa il 20% più veloce rispetto all’A18 presente su iPhone 16, con un display Super Retina XDR da 6,9 pollici. Il sistema fotografico posteriore è composto da tre fotocamere da 48 megapixel, mentre quella anteriore sale a 18 megapixel. La batteria da 4.252 mAh garantisce un’autonomia solida per la maggior parte degli utenti.

Disponibile anche nella colorazione cosmic orange con 256 GB di storage nella configurazione base, iPhone 17 Pro Max si distingue per una build premium in titanio e un sistema di raffreddamento migliorato. È, in sintesi, un telefono che non ha punti deboli evidenti.

Sul fronte dei prezzi, Amazon ha già registrato riduzioni significative su questo modello: nel mercato britannico, ad esempio, il prezzo è sceso di 150 sterline rispetto al lancio prima dell’arrivo di iPhone 18. Nei mercati internazionali, modelli ricondizionati certificati (Renewed Premium) della versione Pro da 1 TB sono stati proposti a circa 1.208 dollari contro un prezzo di listino di 1.499. Se sei disposto a valutare un ricondizionato certificato, il risparmio può essere considerevole.

→ Leggi anche: Black Friday TrenDevice: iPhone ricondizionati da 134,90€, Mac e iPad in sconto

iPhone 18 Pro Max: cosa cambia davvero rispetto alla generazione precedente

L’iPhone 18 Pro Max è il modello che Altroconsumo ha incoronato come il miglior iPhone mai testato nella sua categoria. Le novità principali rispetto a iPhone 17 Pro Max si concentrano in tre aree: batteria, ricarica e prestazioni.

Il chip A20 Pro porta un ulteriore salto generazionale, con miglioramenti soprattutto nell’efficienza energetica. Il sistema di zoom arriva ora a 8x, contro i valori inferiori della generazione precedente. Sul piano della ricarica, la velocità è aumentata in modo percepibile sia via cavo sia in modalità wireless.

Su Amazon, iPhone 18 Pro è comparso per la prima volta scontato a 1.449 euro, mentre l’iPhone 18 Pro Max parte da 1.623 euro — prezzi che rappresentano i primi tagli rispetto al listino ufficiale Apple. Sono cifre ancora elevate, ma il trend è chiaro: i prezzi scenderanno progressivamente nei prossimi mesi, come sempre accade con i modelli Apple.

Il confronto diretto: iphone 17 vs iphone 18 pro max in termini di valore

Mettere a confronto iPhone 17 e iPhone 18 Pro Max significa essenzialmente rispondere a una domanda: vale la pena pagare il surplus per il modello più recente?

Chip: A19 Pro vs A20 Pro. Entrambi gestiscono qualsiasi app e workflow senza fatica. La differenza si nota soprattutto nell’efficienza energetica e nei task di intelligenza artificiale.

A19 Pro vs A20 Pro. Entrambi gestiscono qualsiasi app e workflow senza fatica. La differenza si nota soprattutto nell’efficienza energetica e nei task di intelligenza artificiale. Fotocamera: entrambi montano sensori da 48 MP, ma iPhone 18 Pro Max porta lo zoom ottico a 8x, un salto apprezzabile per chi fotografa soggetti distanti.

entrambi montano sensori da 48 MP, ma iPhone 18 Pro Max porta lo zoom ottico a 8x, un salto apprezzabile per chi fotografa soggetti distanti. Batteria: è qui che iPhone 18 Pro Max guadagna terreno in modo più evidente, con un’autonomia superiore e una ricarica più rapida.

è qui che iPhone 18 Pro Max guadagna terreno in modo più evidente, con un’autonomia superiore e una ricarica più rapida. Prezzo: iPhone 17 Pro Max, oggi acquistabile a prezzi sensibilmente ridotti rispetto al lancio, offre un rapporto qualità-prezzo difficile da battere. iPhone 18 Pro Max costa ancora significativamente di più.

Se la fotografia con zoom avanzato e la massima autonomia sono le tue priorità assolute, iPhone 18 Pro Max è la scelta giusta. Se invece vuoi il meglio della tecnologia Apple a un prezzo più accessibile, iPhone 17 Pro Max — soprattutto nelle versioni scontate o ricondizionate — è una delle migliori proposte sul mercato in questo momento.

→ Leggi anche: Power bank e accessori Apple in sconto: Anker per MacBook, AirTag 2 e altro

Permuta e trade-in: un fattore spesso sottovalutato

Un aspetto che incide molto sul costo effettivo è il valore di permuta. Apple ha aumentato i valori di trade-in fino al 30% in concomitanza con il lancio di iPhone 18, rendendo più conveniente passare da un modello precedente. Negli Stati Uniti, ad esempio, iPhone 16 Pro Max vale fino a 720 dollari in permuta presso Apple.

Se possiedi un iPhone 15 o 16 in buone condizioni, il valore di scambio può abbattere il costo finale in modo significativo. Vale la pena verificare la quotazione attuale direttamente su Apple Trade In prima di acquistare qualsiasi modello, nuovo o scontato che sia.

Quando conviene aspettare e quando è meglio comprare adesso

Il periodo di fine novembre è storicamente favorevole per chi vuole acquistare un iPhone della generazione precedente. I rivenditori scaricano le scorte di iPhone 17 per fare spazio ai nuovi modelli, e le offerte — anche su Amazon — tendono a essere più aggressive rispetto al resto dell’anno.

iPhone 18 Pro Max, invece, è ancora in fase di rodaggio sul fronte dei prezzi. I primi sconti su Amazon confermano che il mercato si sta adeguando, ma i tagli più sostanziali arriveranno probabilmente nella prima metà del 2027, quando Apple presenterà le anticipazioni del ciclo successivo.

Se il tuo iPhone attuale ha più di tre anni e noti rallentamenti, non ha senso aspettare: iPhone 17 Pro Max ai prezzi di oggi è un acquisto solido. Se invece il tuo dispositivo funziona bene e vuoi il massimo senza compromessi, iPhone 18 Pro Max è la scelta che non ti farà rimpiangere nulla — a patto di essere pronti a investire la cifra richiesta.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.