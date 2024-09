iPhone 16 Pro su Amazon: pre-ordine aperto, ecco tutte le caratteristiche

Il nuovo iPhone 16 Pro si distingue per il suo splendido design in titanio, leggero e incredibilmente resistente. Il dispositivo è dotato di un display Super Retina XDR da 6,3 pollici, che offre una qualità visiva superiore. La parte frontale è realizzata con il Ceramic Shield di ultima generazione, il quale risulta essere due volte più forte di qualsiasi vetro per smartphone.

Grazie alla funzionalità Controllo fotocamera, è possibile accedere rapidamente agli strumenti per foto e video, come lo zoom e la profondità di campo, per catturare l’inquadratura perfetta in un istante. L’ultra grandangolo da 48MP permette di scattare foto macro dettagliate e panorami mozzafiato, mentre il teleobiettivo 5x consente di ottenere immagini nitide anche a distanza.

In ambito video, l’iPhone 16 Pro è equipaggiato con la fotocamera Fusion da 48MP, capace di registrare in Dolby Vision 4K a 120 fps. I microfoni di qualità professionale garantiscono un’audio di alto livello, trasformando il dispositivo in un vero e proprio studio di produzione tascabile.

Gli stili fotografici di nuova generazione offrono maggiore libertà creativa, consentendo di modificare lo stile delle foto anche dopo lo scatto. Il potente chip A18 Pro rende possibili tutte queste innovazioni, assicurando prestazioni grafiche eccezionali per giochi di alta qualità e una autonomia senza precedenti: fino a 27 ore di riproduzione video. Infine, la ricarica avviene tramite USB-C o tramite MagSafe, per una ricarica wireless ancora più rapida.

Su Amazon è arrivato finalmente iPhone 16 Pro: il pre-order è disponibile a partire da 1239€, data d’uscita per il 20 settembre.