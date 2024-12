iPhone 16 Pro: sconto attivo per l'ultimo giorno di Black Friday

iPhone 16 Pro è uno dei top di gamma della massima serie di smartphone di casa Apple che oggi, in occasione dell’ultimo giorno di Black Friday su Amazon, viene scontato del 6% per un costo finale di 1.169€.

L’iPhone 16 Pro presenta un design in titanio leggero e resistente, combinato con un display Super Retina XDR da 6,3″, che offre una visione ampia e coinvolgente. La parte frontale è realizzata in Ceramic Shield di ultima generazione, che è due volte più forte di qualsiasi vetro per smartphone, garantendo una resistenza superiore a urti e graffi.

Il nuovo Controllo fotocamera ti permette di accedere rapidamente agli strumenti per foto e video, come lo zoom e la profondità di campo, rendendo facile ottenere l’inquadratura perfetta in ogni situazione. Con l’ultra grandangolo da 48MP, puoi scattare foto macro incredibilmente dettagliate e panoramiche mozzafiato. Grazie al teleobiettivo 5x, anche le foto a distanza sono di una nitidezza straordinaria.

L’iPhone 16 Pro è anche un vero studio di produzione video. Puoi girare video Dolby Vision 4K a 120 fps, grazie alla fotocamera Fusion da 48MP e ai microfoni di qualità professionale, che garantiscono un audio impeccabile. Gli Stili fotografici di nuova generazione offrono maggiori possibilità creative, e grazie agli avanzamenti nella elaborazione dell’immagine, puoi modificare lo stile delle tue foto anche dopo lo scatto.

Alimentato dal potente chip A18 Pro, l’iPhone 16 Pro offre prestazioni grafiche eccezionali, anche per i giochi AAA. Con una autonomia senza precedenti, garantisce fino a 27 ore di riproduzione video e supporta ricarica rapida via USB-C o MagSafe.

