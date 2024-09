iPhone 16 Pro Max: il top di gamma in assoluto disponibile su Amazon

iPhone 16 Pro Max è il fratello maggiore di tutta la nuova linea di iPhone targata Apple, si tratta del top di gamma in assoluto che è finalmente disponibile su Amazon per il pre-order: 1489€!

Le caratteristiche del super top di gamma di casa Apple: ecco iPhone 16 Pro Max!

Il nuovo iPhone 16 Pro Max si distingue per il suo splendido design in titanio, leggero e incredibilmente resistente. Il dispositivo è dotato di un display Super Retina XDR ancora più ampio, da 6,9 pollici, che offre una qualità visiva straordinaria. La parte frontale è protetta dal Ceramic Shield di ultima generazione, che risulta due volte più resistente rispetto a qualsiasi altro vetro per smartphone.

Grazie alla funzione Controllo fotocamera, puoi accedere rapidamente agli strumenti per foto e video, come lo zoom e la profondità di campo, garantendo scatti perfetti in ogni situazione. L’ultra grandangolo da 48MP permette di catturare foto macro estremamente dettagliate e ampie vedute panoramiche. Inoltre, con il teleobiettivo 5x, anche le foto scattate da lontano risultano nitide e precise.

Per quanto riguarda i video, l’iPhone 16 Pro Max ti consente di girare clip di altissima qualità grazie al Dolby Vision 4K a 120 fps, supportato dalla nuova fotocamera Fusion da 48MP. I microfoni professionali garantiscono una registrazione audio eccellente, trasformando il tuo smartphone in uno studio di produzione portatile.

Gli stili fotografici di nuova generazione ti permettono di personalizzare ulteriormente le tue foto, consentendo di modificare lo stile anche dopo lo scatto. Il potente chip A18 Pro rende possibili tutte queste funzionalità avanzate e offre prestazioni grafiche eccezionali, anche per i giochi AAA. L’autonomia è un altro punto di forza: con fino a 33 ore di riproduzione video.

