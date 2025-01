iPhone 16: potenza e design premium, oggi risparmi 108€ su Amazon

iPhone 16, il top di gamma dell’azienda di Cupertino, viene oggi messo in offerta con uno sconto del 10% per un prezzo totale e finale d’acquisto di 1.001,99€. Approfittane adesso!

iPhone 16: oggi risparmi 108€ sull’acquisto

iPhone 16 è un dispositivo che porta la fotografia e l’esperienza utente a un nuovo livello. Grazie al Controllo fotocamera, puoi accedere rapidamente agli strumenti per foto e video, come zoom e profondità di campo, per catturare l’inquadratura perfetta in un attimo. Con l’ultra-grandangolo migliorato con autofocus, potrai ottenere dettagli incredibili in foto e video macro, mentre la fotocamera Fusion da 48MP ti permette di scattare immagini ad alta risoluzione.

Il teleobiettivo 2x offre una qualità ottica che ti consente di zoomare senza perdere in dettaglio. Gli Stili fotografici di nuova generazione offrono infinite possibilità creative per personalizzare ogni scatto, e se cambi idea, puoi sempre tornare alla foto originale.

Il cuore pulsante dell’iPhone 16 è il chip A18, che segna un passo avanti rispetto all’A16 Bionic di iPhone 15, permettendo funzioni avanzate per foto, video e gaming da console, mantenendo però un’efficienza incredibile. La maggiore autonomia ti consente di goderti fino a 22 ore di riproduzione video, mentre la ricarica via USB-C o con il caricabatterie MagSafe ti consente di ricaricare velocemente.

Il design del dispositivo è pensato per durare, con un guscio in alluminio aerospaziale e un display Super Retina XDR da 6,1″, protetto da un Ceramic Shield due volte più forte di qualsiasi vetro per smartphone. Infine, il Tasto Azione ti permette di accedere rapidamente alla funzione che preferisci, rendendo ancora più semplice l’uso del dispositivo.

iPhone 16 viene oggi messo in offerta con uno sconto del 10% per un prezzo totale e finale d’acquisto di 1.001,99€. Approfittane adesso!

