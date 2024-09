iPhone 16: già disponibile un codice promo su eBay, OFFERTA SHOCK

L’iPhone 16 introduce una serie di innovazioni entusiasmanti, a partire dal Controllo fotocamera, che ti consente di accedere rapidamente a strumenti per foto e video, come zoom e profondità di campo, per catturare l’inquadratura perfetta in un attimo.

Grazie all’ultra-grandangolo migliorato con autofocus, ogni dettaglio nelle foto e nei video macro è incredibilmente nitido. La fotocamera Fusion da 48MP offre immagini ad alta risoluzione, mentre il teleobiettivo 2x consente di zoomare sul soggetto senza compromessi sulla qualità.

Con gli Stili fotografici di nuova generazione, hai molte più opzioni creative per personalizzare le tue foto e, se necessario, puoi sempre tornare alla versione originale. Il chip A18 è un significativo passo avanti rispetto all’A16 Bionic dell’iPhone 15, rendendo possibili funzionalità avanzate per foto, video e gaming, mantenendo al contempo un’efficienza straordinaria.

Inoltre, l’iPhone 16 offre una maggiore autonomia, con fino a 22 ore di riproduzione video. La ricarica è comoda grazie alla porta USB-C o al caricabatterie MagSafe per una ricarica wireless rapida. Il dispositivo è progettato per durare, con un robusto guscio in alluminio aerospaziale e un display Super Retina XDR da 6,1″. Infine, il tasto azione offre un accesso immediato a funzioni preferite, rendendo l’esperienza d’uso ancora più fluida e personalizzata.

Su eBay, oggi, è presente ed è disponibile un codice sconto su iPhone 16 dal valore di 35€ (PSPRSETT24) per un costo totale e finale d’acquisto di 924,99€.