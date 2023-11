iPhone 16: addio i problemi di surriscaldamento grazie al dissipatore in grafene

Da quando l’iPhone 15 ha fatto il suo debutto, gli utenti hanno riscontrato problemi di surriscaldamento, una problematica che Apple ha cercato di risolvere attraverso aggiornamenti software. Tuttavia, sembra che la prossima generazione di iPhone, l’iPhone 16, stia per intraprendere un percorso radicalmente diverso per affrontare questa sfida. Fonti vicine alla compagnia suggeriscono l’introduzione di una soluzione hardware rivoluzionaria: un dissipatore di calore in grafene.

iPhone 16 potrebbe dire addio al surriscaldamento grazie ad un dissipatore in grafene

Il problema del surriscaldamento è emerso subito dopo il rilascio degli iPhone 15 e 15 Pro. Gli utenti hanno segnalato che i dispositivi tendevano a surriscaldarsi al punto da diventare scomodi da tenere in mano. Apple ha attribuito questo problema a un software non ottimizzato e ha prontamente rilasciato una correzione con iOS 17.0.3. Tuttavia, questo ha sollevato dubbi sulla capacità dei dispositivi di gestire il calore in modo efficace, specialmente considerando l’impossibilità di apportare modifiche hardware a metà ciclo produttivo.

Secondo quanto riportato da fonti affidabili come l’utente X @KosutamiSan, Apple sta pianificando una soluzione innovativa per l’iPhone 16. Il nuovo modello dovrebbe includere un dissipatore di calore in grafene, affiancato da una custodia per la batteria in metallo. Questa combinazione promette di migliorare significativamente il trasferimento di calore all’interno del dispositivo.

Il grafene, noto per le sue eccezionali proprietà di conduzione termica (dieci volte superiore rispetto al rame), sembra essere la scelta ideale per i dispositivi compatti come l’iPhone. Poiché l’iPhone non dispone di un sistema di raffreddamento a ventola, il calore deve essere dissipato nell’aria attraverso il telaio del dispositivo. Questo processo, noto come trasferimento di calore passivo, è cruciale per mantenere il dispositivo a una temperatura operativa sicura.

L’uso del grafene come materiale per i dissipatori di calore non solo aumenterebbe l’efficienza nel raffreddamento ma offrirebbe anche una soluzione leggera e poco ingombrante, perfettamente adatta per dispositivi dalle dimensioni ridotte come l’iPhone. Inoltre, la maggiore efficienza termica del grafene permetterebbe all’iPhone 16 di gestire meglio il calore, aumentando potenzialmente le prestazioni e la durata del dispositivo.

L’adozione del grafene da parte di Apple segnerebbe un importante passo avanti nell’innovazione tecnologica dei dispositivi mobili. Mentre attendiamo ulteriori conferme e dettagli ufficiali, questa potenziale mossa indica la continua ricerca da parte di Apple di soluzioni all’avanguardia per migliorare l’esperienza utente e le prestazioni dei suoi prodotti. Con l’iPhone 16, potremmo assistere a una nuova era nel design e nella funzionalità dei dispositivi mobili, dove l’efficienza termica gioca un ruolo chiave nell’evoluzione tecnologica.