iPhone 15 si tinge di verde: il nuovo colore inedito apparso nei leak

L’attesa per il lancio ufficiale della nuova gamma di iPhone 15 si fa sempre più palpitante, e come spesso accade, le indiscrezioni e le immagini trapelate alimentano ulteriormente le aspettative. Se precedentemente si era parlato di un possibile nuovo colore grigio per l’iPhone 15 Pro, ora sembra che Apple possa sorprenderci con una tonalità inedita anche per l’iPhone 15.

Un verde primaverile per iPhone 15

Le recenti fotografie condivise dal noto leaker Majin Bu rivelano che l’iPhone 15 potrebbe sfoggiare un nuovo colore: un delicato verde primaverile. Il colore, che ricorda la tonalità già vista sull’iPhone 12, sembra dare al dispositivo un tocco fresco e giovane. Una delle immagini in particolare mette in evidenza una porta USB-C in coordinato verde pastello, suggerendo una cura del dettaglio che contraddistingue da sempre i prodotti Apple.

Oltre al nuovo colore, Majin Bu ha rivelato ulteriori dettagli sul design dell’iPhone 15. In particolare, sono emerse immagini di custodie per l’iPhone 15 Ultra che sembrerebbero confermare una novità importante: la sostituzione dell’interruttore di disattivazione audio con un terzo pulsante, definito “Azione”.

L’attenzione al design non si ferma qui. Sempre secondo le informazioni condivise dal leaker, la nuova gamma di iPhone avrà cornici ancora più sottili. A sostegno di questa affermazione, Majin Bu ha mostrato delle presunte protezioni per lo schermo, dando così un’ulteriore conferma a ciò che molti fan speravano.

Mentre attendiamo con trepidazione l’evento di presentazione ufficiale, le foto e le indiscrezioni trapelate ci offrono uno sguardo in anteprima su quello che potrebbe essere il prossimo best seller di Apple. E se le informazioni si rivelassero accurate, l’iPhone 15 potrebbe davvero rappresentare una ventata di novità nel panorama smartphone del 2023.