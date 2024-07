iPhone 15 Pro Max: risparmia 240€ con la promozione Amazon

iPhone 15 Pro Max è il top di gamma in assoluto del panorama degli smartphone e oggi, su Amazon, viene messo in sconto del 16% (240€) per un costo totale e finale di 1249€.

Crolla il prezzo di iPhone 15 Pro Max

L’iPhone 15 Pro Max vanta un design robusto e leggero con un vetro posteriore opaco e una parte frontale in Ceramic Shield. Il display Super Retina XDR da 6,7″ con ProMotion offre un refresh rate fino a 120Hz per prestazioni grafiche eccezionali. La Dynamic Island mostra avvisi e attività in tempo reale, mentre il display always-on mantiene la schermata di blocco visibile senza bisogno di toccarla.

Il chip A17 Pro, con la sua GPU di classe Pro, rende i giochi incredibilmente immersivi con ambienti dettagliati e personaggi realistici. Questo chip è anche altamente efficiente, garantendo una durata della batteria per tutto il giorno.

Il sistema di fotocamere Pro offre sette obiettivi professionali. La fotocamera principale da 48MP cattura foto ad altissima risoluzione con colori intensi e dettagli definiti. Il teleobiettivo 5x permette di zoomare sul soggetto per scattare primi piani nitidissimi da distanze maggiori. Il tasto Azione personalizzabile consente di attivare rapidamente funzioni come Silenzioso, Fotocamera, Memo vocale e Comando rapido, semplicemente tenendo premuto.

Il nuovo connettore USB-C permette di caricare il Mac o l’iPad con lo stesso cavo utilizzato per l’iPhone 15 Pro Max, ed è compatibile con lo standard USB 3 per un trasferimento dati ultrarapido. Il Wi-Fi 6E assicura download fino a due volte più veloci. Le funzioni di sicurezza includono SOS emergenze via satellite, che permette di chiamare i soccorsi senza campo o Wi-Fi, e il Rilevamento incidenti, che riconosce gravi incidenti d’auto e chiama aiuto se necessario

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione con sconto del 16% su iPhone 15 Pro Max per un costo finale d’acquisto di 1249€.

