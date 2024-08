iPhone 15 Pro Max: risparmia 160€ sul top di gamma di casa Apple

iPhone 15 Pro Max è il vero top di gamma di casa Apple e della telefonia mondiale e oggi, su eBay, è presente uno sconto del 13% (160€) per un prezzo finale di 1119,90€.

Le caratteristiche del top dei top di gamma: ecco iPhone 15 Pro Max

L’iPhone 15 Pro Max è uno smartphone iOS di altissimo livello, progettato per soddisfare anche le esigenze degli utenti più esigenti, in particolare nel campo dell’imaging. Il dispositivo sorprende con un display Touchscreen da 6.7 pollici, che lo colloca al vertice della categoria, offrendo una risoluzione di 2796×1290 pixel per un’esperienza visiva straordinaria.

Sul versante delle funzionalità, l’iPhone 15 Pro Max non delude affatto. È dotato di un modulo 5G che consente un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente. La connettività Wi-Fi e il GPS integrato aggiungono ulteriore praticità, rendendolo un dispositivo versatile per ogni situazione.

La fotocamera da 48 megapixel è uno dei punti di forza dell’iPhone 15 Pro Max, permettendo di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8000×6000 pixel. Inoltre, la possibilità di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel lo rende un prodotto con pochi competitor nel settore della multimedialità, perfetto per chi ama catturare momenti speciali con la massima qualità.

Con uno spessore di soli 8.3mm, l’iPhone 15 Pro Max è non solo potente ma anche elegante e maneggevole. È dotato del Sistema Operativo iOS 17, che offre un’interfaccia fluida e una vasta gamma di funzionalità avanzate.

Su eBay, oggi, è disponibile e presente un super sconto di 160€ (13%) su iPhone 15 Pro Max che viene venduto al costo finale e totale di 1119,90€.

