iPhone 15 Pro Max, le vendite esploderanno grazie a questo dettaglio

Il settore della telefonia mobile attende con impazienza l’annuncio ufficiale della nuova gamma iPhone 15 da parte di Apple, previsto per metà settembre. Tuttavia, le recenti dichiarazioni dell’analista Ming-Chi Kuo riguardo al modello premium, l’iPhone 15 Pro Max, hanno già fatto molto parlare di sé.

iPhone 15 Pro Max, la rivoluzione della fotocamera a periscopio

L’attrazione principale dell’iPhone 15 Pro Max sembrerebbe essere la sua fotocamera a periscopio, una caratteristica che, secondo Kuo, guiderà notevolmente le vendite. In effetti, l’analista afferma che gli ordini per il modello Pro Max potrebbero rappresentare tra il 35% e il 40% delle spedizioni totali iniziali. Una crescita significativa se confrontata con le spedizioni dello stesso periodo per l’iPhone 14 Pro Max.

Questa proiezione, se si rivelasse accurata, indicherebbe un forte interesse dei consumatori per le nuove capacità fotografiche dell’iPhone. E il potere della fotocamera a periscopio non si esaurirà con l’iPhone 15. Kuo prevede infatti che questa caratteristica continuerà a influenzare le vendite anche con l’iPhone 16 Pro nel 2024. In linea con questa previsione, si stima che le spedizioni di lenti periscopiche per iPhone vedranno una crescita del 70% su base annua nella seconda metà del 2024.

La popolarità crescente delle lenti periscopiche non solo beneficerà Apple ma anche Largan, previsto come fornitore esclusivo delle lenti periscopiche di Apple. L’impresa taiwanese non si limiterà all’iPhone ma spedirà oltre il 60% delle lenti periscopiche anche per Huawei.

Le previsioni attuali suggeriscono che gli ordini di lenti periscopiche per il 2023 raggiungeranno tra i 15 e i 20 milioni di unità, con un ulteriore aumento a circa 30 milioni di unità nel 2024. Questa crescita massiccia indica chiaramente l’adozione generalizzata di questa tecnologia da parte dei principali produttori di smartphone.

Mentre attendiamo l’annuncio ufficiale dell’iPhone 15 Pro Max, le aspettative sono alle stelle. Nonostante alcune voci suggerissero un possibile ritardo fino a ottobre, un precedente rapporto di Kuo è ottimista sul rispetto dei tempi previsti. Ciò che è certo è che, con la sua rivoluzionaria fotocamera a periscopio, l’iPhone 15 Pro Max si preannuncia come uno dei dispositivi più attesi del 2023.