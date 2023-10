iPhone 15 Pro di nuovo DISPONIBILE su Amazon: Scorte Limitatissime

Dopo oltre una settimana di attesa snervante, finalmente l‘iPhone 15 Pro è di nuovo disponibile su Amazon, pronto per essere spedito. E non stiamo parlando di un singolo colore o una singola versione, ma tutti i colori e tutti i tagli di memoria sono di nuovo in stock. Ma attenzione, le scorte sono limitate e potrebbero sparire in un batter d’occhio!

Le Novità dell’iPhone 15 Pro

Prima di fare il tuffo e cliccare su “acquista ora”, vi ricordiamo le novità che Apple ha introdotto con questo modello. L’iPhone 15 Pro vanta una fotocamera rivoluzionaria, con funzioni mai viste prima e perfetta per chi ama la fotografia. L’autonomia della batteria è migliorata ed è stato introdotto il nuovo tasto azione, un pulsante completamente personalizzabile e che sostituisce lo storico selettore della suoneria.

Anche il design ha subito un cambiamento, grazie ad una scocca in titanio che rende lo smartphone molto più resistente e con un’estetica decisamente differente rispetto al modello precedente.

Scorte limitate su Amazon

Nonostante i prezzi siano molto alti, i nuovi iPhone 15 Pro stanno vendendo tantissimo e le scorse scarseggiano sia in negozio che online. Oggi è di nuovo possibile effettuare l’acquisto immediato del nuovo flagship Apple tramite Amazon, con pagamento in soluzione unica o in comode rate senza interessi. Insomma, è questa l’occasione perfetta per acquistare iPhone 15 Pro prima che le scorte si esauriscano nuovamente.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.