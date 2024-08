iPhone 15: oggi il prezzo CALA di 170€ su eBay, MAXI PROMO ATTIVA

iPhone 15 è il top di gamma di casa Apple e oggi, su eBay, è disponibile una promozione che lo coinvolge e che prevede uno sconto di 170€ (17%) per un costo totale e finale di 859,90€.

L’iPhone 15 presenta un display Super Retina XDR OLED all-screen da 6,1 pollici con una risoluzione di 2556×1179 pixel e una densità di 460 ppi, offrendo una qualità visiva eccezionale. Il dispositivo è alimentato dal potente processore A16 Bionic, che garantisce prestazioni elevate e fluidità nell’uso quotidiano.

Per quanto riguarda la fotografia, l’iPhone 15 è dotato di una fotocamera principale da 48MP con un teleobiettivo 2x da 12MP, permettendo scatti dettagliati e di alta qualità. Sul fronte, troviamo una fotocamera da 12MP, ideale per selfie nitidi e videochiamate chiare. La sicurezza è affidata al Face ID, che utilizza la fotocamera TrueDepth per il riconoscimento facciale, garantendo un accesso sicuro al dispositivo.

L’iPhone 15 vanta un design compatto con dimensioni di 147,6 x 71,6 x 7,8 mm e un peso di 171 g, che lo rendono leggero e comodo da tenere in mano. È certificato con un rating IP68, il che significa che è resistente a schizzi, polvere e può essere immerso in acqua fino a una certa profondità.

Il dispositivo viene fornito con il sistema operativo iOS, offrendo tutte le funzionalità più recenti e un’esperienza d’uso intuitiva. Complessivamente, l’iPhone 15 è una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate, un design raffinato e una fotocamera avanzata, il tutto racchiuso in un corpo elegante e resistente.

