iPhone 15: il prezzo CROLLA DI 180€ con la doppia promo eBay

L’iPhone 15 è un dispositivo all’avanguardia che offre un display Super Retina XDR OLED da 6,1″ con una risoluzione di 2556×1179 pixel a 460 ppi. Equipaggiato con il processore A16 Bionic, questo smartphone garantisce prestazioni eccezionali e una gestione fluida delle applicazioni.

La fotocamera principale da 48MP e il teleobiettivo 2x da 12MP consentono di catturare immagini ad altissima risoluzione, mentre la fotocamera frontale da 12MP è perfetta per selfie di qualità. Una delle novità più interessanti è la Dynamic Island, che visualizza notifiche e attività in tempo reale, permettendoti di tenere tutto sotto controllo.

Il design dell’iPhone 15 presenta un vetro posteriore il cui colore è infuso direttamente nel materiale, insieme a una scocca in alluminio aerospaziale che garantisce robustezza e resistenza a schizzi e polvere con rating IP68.

Il chip A16 Bionic non solo potenzia le funzioni fotografiche, ma offre anche un’eccellente efficienza energetica, assicurando una durata della batteria sorprendente. Con il nuovo connettore USB-C, puoi utilizzare lo stesso cavo per caricare l’iPhone 15, il Mac e l’iPad, eliminando i grovigli di cavi. Infine, l’iPhone 15 è dotato di funzioni di sicurezza come SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti, pensate per proteggerti in caso di bisogno.

Su eBay, oggi, è disponibile una doppia promozione su iPhone 15: viene scontato prima del 14% al quale si va a sommare un ulteriore sconto di 40€ con il coupon AGOSTO24 che fa scendere il costo dello smartphone fino a 849,90€.