iPhone 15: Festa delle offerte Prime in anticipo e maxi offerta

iPhone 15 è uno smartphone che, nonostante l’uscita della nuovissima serie 16, rimane un top di gamma e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 18% e viene venduto al costo totale e finale di 719€.

Analizziamo la scheda tecnica di iPhone 15

iPhone 15 introduce la Dynamic Island, una funzione che ti consente di visualizzare notifiche e attività in tempo reale senza interrompere ciò che stai facendo. Puoi facilmente controllare chi ti sta chiamando o verificare se il tuo volo è in orario, tutto a portata di mano.

Dal punto di vista del design, l’iPhone 15 si distingue per la sua struttura robusta in vetro a infusione di colore e alluminio, resistente a schizzi, polvere e cadute. La parte frontale è protetta dal Ceramic Shield, rendendolo più resistente di qualsiasi altro smartphone. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è inoltre fino a due volte più luminoso rispetto al modello precedente, perfetto per l’uso all’aperto.

La fotocamera principale da 48 MP offre scatti eccezionalmente nitidi, mentre il teleobiettivo 2x facilita la composizione di ritratti perfetti. Il potente chip A16 Bionic garantisce prestazioni superiori, supportando funzioni avanzate come la fotografia computazionale e la modalità Isolamento vocale per migliorare la qualità delle chiamate. Nonostante la potenza, l’efficienza energetica permette alla batteria di durare tutto il giorno.

Il connettore USB-C ti offre la possibilità di utilizzare lo stesso cavo per ricaricare Mac, iPad, Apple Watch e AirPods. Infine, le funzioni di sicurezza come SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti rendono l’iPhone 15 un dispositivo estremamente affidabile in situazioni di emergenza.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 18% su iPhone 15 che viene venduto su Amazon a 719€. Approfittane adesso e non perdere quest’occasione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.