iPhone 15 è ancora un top di gamma e oggi è SCONTATISSIMO

iPhone 15, nonostante l’uscita della serie 16, è ancora oggi un telefono top di gamma e su Amazon è presente e disponibile uno sconto maxi del 20% che fa calare il suo presso fino a 701,99€.

iPhone 15 al 20% di sconto è un vero affare Amazon!

iPhone 15 ha introdotto una serie di novità che rendono il dispositivo ancora più potente e versatile. Una delle principali innovazioni è la Dynamic Island, che ti permette di visualizzare notifiche e attività in tempo reale, come le chiamate in arrivo o lo stato del tuo volo, senza perdere nemmeno un istante.

Il design innovativo dell’iPhone 15 è realizzato con un robusto vetro a infusione di colore e alluminio, garantendo resistenza a schizzi, gocce e polvere. La parte frontale è protetta da Ceramic Shield, più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone. Inoltre, il display Super Retina XDR da 6,1” è fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto al modello precedente, iPhone 14, per una visibilità ottimale in ogni condizione.

La fotocamera principale da 48MP con teleobiettivo 2x permette di scattare foto straordinarie ad altissima risoluzione e di comporre facilmente l’inquadratura perfetta per i tuoi primi piani. Grazie alla nuova funzione, i ritratti di nuova generazione sono ancora più dettagliati, con colori più intensi e la possibilità di spostare la messa a fuoco dopo aver scattato.

Al cuore di iPhone 15 troviamo il chip A16 Bionic, ultraveloce ed efficiente, che consente prestazioni evolute come la fotografia computazionale e la modalità Isolamento vocale per chiamate chiare. Con la connettività USB-C, puoi caricare il Mac o iPad con lo stesso cavo del tuo iPhone. Inoltre, grazie alle funzioni di sicurezza, come SOS emergenze via satellite e il Rilevamento incidenti, iPhone 15 è sempre pronto ad aiutarti in caso di emergenza

Su Amazon, oggi, iPhone 15 viene messo in sconto del 20% e viene venduto al costo totale e finale d’acquisto di 701,99€.

