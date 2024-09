iPhone 15: doppia promo disponibile su eBay, dopo l'annuncio del 16 è pioggia di sconti

iPhone 15, nonostante l’uscita della serie 16 dei nuovi smartphone Apple, è ancora uno smartphone di prima fascia ed è disponibile uno sconto in formato doppio su eBay proprio su iPhone 15: 11% di sconto + 35€ con il codice PSPRSETT24 per un prezzo finale d’acquisto di 694,90€.

iPhone 15: ecco le caratteristiche, analisi della scheda tecnica

L’iPhone 15 rappresenta senza dubbio uno degli smartphone iOS più avanzati e completi attualmente disponibili sul mercato, grazie alla sua ricca dotazione e all’elevata multimedialità. Questo dispositivo è dotato di un grande display da 6,1 pollici con una risoluzione di 2556×1179 pixel, offrendo un’esperienza visiva straordinaria.

Una delle caratteristiche più significative dell’iPhone 15 è il modulo 5G, che consente un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellenti, rendendo ogni attività online fluida e rapida. In termini di multimedialità, questo smartphone ha pochi rivali, grazie alla sua fotocamera da 48 megapixel, che permette di scattare foto di altissima qualità con una risoluzione di 8000×6000 pixel.

Inoltre, è possibile registrare video in 4K con una risoluzione di 3840×2160 pixel, garantendo risultati professionali. Il design dell’iPhone 15 è altrettanto notevole, con uno spessore contenuto di soli 7,8 mm, che lo rende non solo elegante, ma anche estremamente maneggevole.

Questo dispositivo unisce perfettamente estetica e funzionalità, rendendolo ideale per chi cerca un smartphone all’avanguardia. In conclusione, l’iPhone 15 si distingue per le sue caratteristiche superiori e le prestazioni multimediali eccezionali, consolidando il suo posto come uno dei migliori smartphone sul mercato attuale.

Su eBay, oggi, è disponibile una promozione doppia davvero straordinaria: iPhone 15 viene scontato dell’11% + 35€ con il codice PSPRSETT24 per un prezzo finale d’acquisto di 694,90€.

