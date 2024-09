iPhone 15 di un particolare colore azzurro in promo su Amazon (120€)

iPhone 15, nonostante l’uscita della nuova serie 16, rimane uno smartphone top e oggi, su Amazon, viene applicato un maxi sconto del 14% (120€) per un costo totale e finale di 759€.

La scheda tecnica e d’uso di iPhone 15

L’iPhone 15 introduce numerose novità che migliorano l’esperienza utente. Una delle più interessanti è la Dynamic Island, che permette di ricevere notifiche e aggiornamenti in tempo reale, come chiamate in arrivo o informazioni sul volo, senza mai distogliere l’attenzione da ciò che si sta facendo.

Il design è stato rinnovato, con un corpo robusto in vetro colorato e alluminio, resistente a schizzi, polvere e cadute. La parte frontale in Ceramic Shield è più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone, e il display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre una luminosità doppia rispetto a quella dell’iPhone 14 sotto la luce diretta del sole.

La fotocamera principale da 48MP consente di catturare immagini di altissima qualità, piene di dettagli e colori vividi. Grazie al teleobiettivo 2x, è facile ottenere primi piani perfetti senza perdere nitidezza. Inoltre, la nuova modalità ritratto consente di modificare la messa a fuoco anche dopo lo scatto.

A supportare queste funzionalità avanzate c’è il chip A16 Bionic, estremamente potente ed efficiente, che garantisce prestazioni fluide, fotografie computazionali avanzate e una durata della batteria per tutto il giorno. Una novità importante è la connettività USB-C, che permette di utilizzare lo stesso cavo per ricaricare l’iPhone, il Mac e altri dispositivi Apple, come gli AirPods. Infine, l’iPhone 15 include funzioni di sicurezza come il SOS via satellite e il Rilevamento incidenti, utili in situazioni di emergenza.

Su Amazon, oggi, iPhone 15 viene messo in sconto del 14% (120€) e viene venduto al prezzo finale e totale di 759€.

