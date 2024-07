iPhone 15: attivo un codice sconto pazzesco su eBay

iPhone 15, il top di gamma di casa Apple, oggi è soggetto ad un coupon molto allettante che taglierà ben 35€ dal suo prezzo di listino facendolo scendere a 682,99€, il codice sconto in questione è PSPRLUG24.

Codice sconto: iPhone 15 in promozione

L’iPhone 15 presente un elemento che è considerato l’apice dell’innovazione: Dynamic Island, che offre notifiche e aggiornamenti in tempo reale. Il design è robusto, realizzato con vetro a infusione di colore e alluminio, a prova di schizzi, gocce e polvere, con una parte frontale in Ceramic Shield che garantisce una resistenza superiore a qualsiasi vetro per smartphone. Il display Super Retina XDR da 6,1″ è fino a due volte più luminoso in piena esposizione solare rispetto al modello iPhone 14.

La fotocamera principale da 48MP con teleobiettivo 2x cattura immagini dettagliate e nitide, mentre la funzione ritratti di nuova generazione consente di regolare la messa a fuoco anche dopo lo scatto. Il potente chip A16 Bionic supporta la fotografia computazionale, transizioni fluide della Dynamic Island e la modalità “Isolamento vocale” per chiamate cristalline, mantenendo nel contempo una straordinaria efficienza energetica.

La connettività USB-C consente di utilizzare lo stesso cavo per caricare Mac, iPad, e iPhone 15, facilitando anche il caricamento di dispositivi come Apple Watch e AirPods direttamente dall’iPhone. Funzioni avanzate di sicurezza includono SOS emergenze via satellite e il rilevamento incidenti, che può automaticamente chiamare aiuto in caso di grave incidente stradale.

L’iPhone 15 non solo protegge la privacy dell’utente con funzioni dedicate, ma è anche progettato con materiali sempre più riciclati per ridurre l’impatto ambientale, rendendolo un dispositivo accessibile e sostenibile per tutti.

Su eBay, oggi, è presente un codice sconto dal valore di 35€ su iPhone 15: PSPRLUG24, per un prezzo totale e finale di 682,99€. Sfruttalo adesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.