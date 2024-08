iPhone 14: risparmia 370€ sull'eterno TOP DI GAMMA

iPhone 14 è ancora oggi, nonostante i rumor su iPhone 16 e nonostante il consolidamento della serie 15, un top di gamma e oggi, su eBay, viene scontato del 36% (370€) e viene venduto a soli 659,90€.

Scheda tecnica e d’utilizzo di iPhone 14

L’iPhone 14 rappresenta un avanzamento significativo in termini di sicurezza, performance e fotografia. Una delle caratteristiche più innovative è il rilevamento incidenti, che permette al tuo iPhone di accorgersi se hai avuto un grave incidente d’auto.

In tal caso, il dispositivo può allertare i soccorsi e avvisare automaticamente i tuoi contatti di emergenza, garantendo una risposta tempestiva in situazioni critiche. Per quanto riguarda l’autonomia ’iPhone 14 ti accompagna con tranquillità per un intero giorno, permettendoti di utilizzare il telefono senza preoccuparti di rimanere a corto di energia.

La qualità delle fotografie è ulteriormente migliorata con la nuova fotocamera principale e l’elaborazione delle immagini avanzata, che permettono scatti sensazionali anche in condizioni di scarsa luminosità. La modalità Azione è perfetta per chi ama l’avventura, offrendo riprese stabili durante attività come la corsa o il trekking.

Grazie alla modalità Cinema, puoi registrare video in 4K a 24 fps, emulando la qualità cinematografica dei film sul grande schermo. Inoltre, la nuova fotocamera frontale TrueDepth offre selfie e foto di gruppo super dettagliati, con autofocus e una maggiore apertura del diaframma per immagini coloratissime. Al cuore di tutte queste funzioni c’è il potente chip A15 Bionic che garantisce prestazioni ultra-veloci con una GPU 5-core.

Su eBay, oggi, iPhone 14 viene messo in sconto del 36% (370€) e viene venduto al prezzo finale e totale d’acquisto di 659,90€. Approfittane subito e non perdere questa super occasione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.