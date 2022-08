Cosa sappiamo di iPhone 14 e iPhone 14 Pro? Tanto, forse troppo. Ma ormai è questa la normalità e l’effetto “wow” è andato a farsi benedire già diversi anni fa. In ogni caso, sorpresa o meno, gli eventi Apple – soprattutto quelli di settembre incentrati sugli smartphone – sono sempre molto attesi dalla community e dalla stampa e c’è sempre tanto da dire prima, durante e dopo.

Dopo avervi parlato delle due potenziali nuove colorazioni Blu e Viola, vi mostriamo nuove immagini di dummy di iPhone 14 Pro che stanno circolando in rete in queste ore. Dobbiamo aspettare l’evento Far Out del 7 settembre per dare un primo sguardo alla soluzione che prenderà il posto della tacca sul display? Assolutamente no.

iPhone 14 Pro: ecco come sarà il doppio foro

Ad aver diffuso le foto dei dummy di iPhone 14 Pro sono gli utenti Twitter @iceuniverse e @duanrui1205. Gli scatti – volendo dare per certo che la parte frontale dello smartphone sia effettivamente così – mostrano il doppio foro sul display, di cui uno di una forma più allungata (per questo chiamato “pillola”).

Il passaggio dal notch (elemento iconico di iPhone sin dal 2017 e copiato da tante altre aziende) al doppio foro consente di guadagnare un po’ di spazio utile sul display, restituendo una sensazione di maggiore ampiezza. E non abbiamo dubbi sul fatto che basterà davvero poco per abituarsi alla presenza di questi due elementi sul pannello frontale, proprio come successo con la tacca.

Al momento possiamo solo osservare dummy e concept in formato digitale, ma non c’è da attendere poi così tanto. La nuova generazione di iPhone sarà presentata da Tim Cook, CEO di Apple, all’evento Far Out del 7 settembre, sul palco dello Steve Jobs Theater di Cupertino.